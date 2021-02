Tribunalul Cluj, decizie de ultimă oră în cazul aventurii lui Ciprian Marica

Judecătorii au citat mai multe decizii similare din jurisprudenţa CEDO. Anul trecut, imaginile cu Ciprian Marica în prospop de baie ieşind dintr-o cameră de hotel în care se afla alături de o femeie au devenit virale.

”Dispune, de urgenţă şi fără trecerea unui termen (…) înlăturarea provizorie din mediul online (..) până la solutionarea definitivă a dosarului de fond aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca (…) a articolelor si a postărilor în întregimea lor, precum si a comentariilor la acestea, în care apar detalii legate de viata privată/intimă a reclamantei. (…)

Interzicerea provizorie a încălcării dreptului fundamental al reclamantei la viata privată prin interzicerea pârâtilor să mai publice, în mediul online sau în scris, în întregime sau parțial, a înregistrării video la care s-a făcut referire, în care reclamanta este prezentată în ipostaze legate de viața sa privată/intimă, precum și a oricărei alte imagini cu reclamanta, preluată de pe acest video, sau să le difuzeze în cadrul unor emisiuni TV sau alte canale media, până la solutionarea definitivă a dosarului de fond aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca”, se arată în minuta deciziei, citată de publicaţia Clujust.ro.

Astfel dupa 10 luni de la inregistrarea ordonantei presedintiale si aproape un an de la expunerea in mediul publica a vietii private reclamantei Muntean Ana adusa in atentie datorita notorietatii de care se bucura fotbalistul Ciprian Marica, s-a pronunțat soluția cerută de avocații Budusan Luiza si Mihaela Cristea din cadrul Budusan si Asociatii.

“Decizia este una remarcabila care aliniaza solutiile instantelor romanesti la practica CEDO care in mod constant acorda prioritate protectiei vietii private admisa ca fiind o limitare justificata a libertatii de exprimare a presei.”, spune Luiza Budușan despre decizia luată de Tribunalul Cluj..

