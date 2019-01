Tudorel Toader a susținut o declarație de presă la Bruxelles, unde a fost audiat în Comisia LIBE cu privire la prioritățile României pentru ceea ce înseamnă Președinția la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul Justiției a dat explicații și despre ordonanță de urgență prin care cei condamnaţi să poată depune contestaţii în anulare.

”S-au încheiat audierile. Din păcate realitatea diferă de ceea ce este perceput. Fie nu există informație corectă completă, fie nu se vrea cunoașterea informației. Am primit două categorii de întrebări. În sinteză am răspuns. Eu am încercat să explic contextul în care se poartă discuția cu privire la acea ordonanță de urgență, după decizia CCR. Nu se dorește decât un acces al cetățeanului la un judecător independent și obiectiv numit”, a declarat Toader.