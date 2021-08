Mărturia unui turist român aflat în iadul din Evia: Când vezi cum cade cenuşa pe tine, te gândeşti că doar în mare mai poţi să scapi

"Am ajuns pe 5 după masă, a fost totul ok până pe 7. De pe 7 a început să se vadă foarte intens fumul. Noi din vilă nu prea vedeam de munte, ziceam că, gata, s-a dus, a trecut fumul. Dimineaţa când ne trezeam, când mergeam toți la plajă cu vecinii, vedeam iar fumul şi am început să ne panicăm.

Pe 8 a început sa fie mai agresiv să se vadă fumul foarte dens şi la un moment dat când am ieşit seara la cină a început să plouă, să ningă cu cenuşă. Nici nu stiu cum să vă zic, au fost nişte imagini îngrozitoare. Efectiv ningea cu soare! Cerul ere foarte portocaliu şi te înecai de fum. Ne usturau nările, gâtul şi ochii. Ne-am speriat... Când vezi cum cade cenuşa pe tine te gândeşti că doar în mare mai poţi să scapi.

Am scăpat mulţumită de fapt ghidului, care a fost foarte perspicace, a chemat ajutoare, ne-a trimis la feribot şi am plecat în nici nu mai ştiu ce insulă, apoi am ajuns în Paralia."

Insula elenă Evia a devenit iadul pe pământ

Flăcările au ajuns până la cer și au devastat pădurile din destinaţia de vis. După cinci zile de la apariţia primului focar, incendiul a scăpat de sub control şi a făcut prăpăd în numeroase localităţi. Situaţia critică a impus un nou ordin de evacuare pentru mai multe sate.

În statiunea Pefki sute de oameni au fost urcati in ambarcațiuni şi duşi în portul Arkiţa, la 150 de kilometri de Atena. O parte din localnici însă, au refuzat să plece în speranţa că îşi pot salva casele.

Pompierii români au avut duminică, 8 august, prima misiune în Grecia și au fost lăudați în presa locală pentru organizare, determinare și curaj. Ei au intervenit în zona Spathari, pe insula Evia, printre cele mai afectate de incendii, unde localnicii au fost evacuați de pe plajă cu bărcile și unde, în mod aproape miraculos, o biserică a scăpat de flăcări. Intervenția românilor i-a impresionat atât pe rezidenți, cât şi pe jurnaliștii locali.

