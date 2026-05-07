Un bărbat urmărit pentru trei crime în Rusia a vrut să intre în România cu viză turistică

Alertă majoră la granița României - un bărbat urmărit internațional pentru trei crime în Rusia a fost prins în Vama Albița, în momentul în care încerca să intre în România. Acesta se afla într-un autocar care venea din Republica Moldova. Potrivit poliției, individul este considerat extrem de periculos, iar alarma s-a declanșat imediat.

Potrivit informațiilor oficiale, bărbatul, în vârstă de 60 de ani, a vrut să intre în România cu viză turistică și s-a prezentat în dimineața zilei de 6 mai, în jurul orei 03:20, pentru efectuarea controlului de frontieră, fiind pasager într-un autocar care urma să intre în România.

Verificările efectuate de polițiștii de frontieră au scos la iveală faptul că pe numele acestuia era emisă o alertă Interpol de urmărire internațională, cu mențiunea „căutat în vederea arestării”. Surse judiciare indică faptul că individul este cercetat pentru comiterea a trei infracțiuni de omucidere pe teritoriul Rusiei, fiind considerat un suspect extrem de periculos.

Momentul identificării a declanșat imediat procedurile specifice de securitate. Bărbatul a fost reținut și predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui, care urmează să stabilească pașii legali privind eventuala sa extrădare și colaborarea cu autoritățile internaționale.

Captura de la Albița vine într-un context în care autoritățile europene intensifică monitorizarea rutelor folosite de suspecți pentru a evita arestarea.

Anchetatorii nu au făcut publice, deocamdată, detalii despre circumstanțele celor trei crime sau perioada în care acestea ar fi fost comise.