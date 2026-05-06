Un ieșean a plătit o avere ca să „scoată dracii” din soție. Era convins că îl ajută o entitate ezoterică numită „Bau”

Publicat la 13:39 06 Mai 2026 Modificat la 13:40 06 Mai 2026

Un bărbat din Iași a fost trimis în judecată pentru înșelăciune, după ce ar fi păcălit un alt bărbat să îi dea bani, susținând că poate comunica cu entități ezoterice, inclusiv cu una numită „Bau”, despre care spunea că are puteri supranaturale. Victima a pierdut, astfel, peste 440.000 lei, scrie Ziaruldeiași.

Procurorii de pe lângă Judecătoria Iași, care au dispus trimiterea în judecată, spun că întreaga schemă s-a bazat pe frică și manipulare. Inculpatul l-a convins pe păgubit că entitatea „Bau” are puteri vindecătoare, dar și că poate vedea nenorocirile care pândesc familia acestuia.

Povestea a început în 2020 și s-a transformat într-un abonament la teamă, victima plătind bani grei pentru așa-zise „sacrificii” care să alunge boala sau spiritele rele:

Episodul 1 (2020): Totul a început cu tatăl victimei. Escrocul a pretins că „Bau” a prevestit îmbolnăvirea bătrânului. Pentru a „îmbunătăți” starea de sănătate a tatălui său, ieșeanul a trimis, în mai multe tranșe, 180.862 de lei.

Episodul 2 (2022): Ținta a devenit soția victimei. De data aceasta, „Bau” a transmis că femeia ar fi posedată de un demon. Prețul pentru alungarea spiritului necurat a fost de 165.382 de lei.

Episodul 3 (2023): Manipularea a vizat apoi copilul familiei. Inculpatul a susținut că fiul victimei este „fragil” și are o „pată de întuneric”, riscând să se îmbolnăvească din cauze supranaturale. Tatăl a mai plătit atunci 49.189 de lei.

Episodul 4 (2024): În final, escrocul a trecut la amenințări directe la adresa victimei. I-a spus că „Bau” i-a prezis propria moarte, programată simbolic pentru data de 15 iunie 2024. Speriat de această „cumpănă”, bărbatul a mai achitat 47.400 de lei pentru a rămâne în viață.

Schema s-a prăbușit în luna mai a acestui an, când anchetatorii au intrat pe fir. Deși inculpatul a susținut timp de aproape patru ani că are conexiuni cu entități ezoterice, procurorii au concluzionat că totul a fost o metodă cinică de a obține bani prin invocarea unor scenarii fantastice.

Acesta este acuzat acum de înșelăciune în formă continuată, iar prejudiciul total se ridică la peste 90.000 de euro. Cazull a fost trimis spre judecare la Judecătoria Iași.