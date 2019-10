Un ministru propus în Guvernul Orban recunoaște că nu și-a plătit taxele de 19 ani: „Am greşit, îmi recunosc greşeala şi voi remedia situaţia”

Foto: Facebook/Ion Ștefan

După ce primarul oraşului Focşani, Cristi Misăilă, a spus că Ion Ştefan figurează în documentele primăriei cu o casă veche de 76 de metri pătraţi, care a fost demolată, sustrăgându-se de la plata taxelor pentru locuinţa pe care de fapt o deţine, ministrul propus la Dezvoltare în Guvernul Orban își recunoaște „greșeala” pe pagina sa de Facebook.

„Legea este lege pentru toată lumea!

Am greșit, îmi recunosc greșeala și voi remedia situația, voi plăti tot ceea ce este de plătit la Primăria Focșani pentru casa în care locuiesc. Am acționat cu bună credință, an de an am achitat sumele care mi-au fost transmise de Primărie. Nu sunt dintre cei care să apeleze la artificii birocratice pentru a scăpa basma curată.

Am început construcția casei în anii 2000, dar nu am mai realizat recepția lucrărilor, lucru pe care îl voi face cu celeritate. Este o situație despre care acum am aflat și voi întreprinde toate demersurile pentru a o remedia.

Sunt un bun contribuabil la bugetul statului, în calitate de antreprenor am plătit taxe și impozite care însumează, numai pe ultimii cinci ani, 97.146.293 lei! Pe lângă acestea voi achita și sumele care vor rezulta din calculul retroactiv al impozitului pe locuință, chiar dacă nimeni din primărie nu a constatat în cei 19 ani care s-au scurs până acum această neregulă.

Și dacă legea este aceeași pentru toată lumea, aștept și de la baronul PSD Marian Oprișan ”mama mea sunt eu” să își scoată la iveală bunurile și să le treacă în declarația de avere pentru a-și plăti dările pentru domeniul întins pe multe hectare în care locuiește în apropiere de Focșani”, a scris Ion Ștefan pe pagina sa de Facebook.