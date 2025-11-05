Un pieton a murit după ce a fost lovit de un TIR, în Sectorul 6 al Capitalei

<1 minut de citit Publicat la 21:42 05 Noi 2025 Modificat la 21:51 05 Noi 2025

Foto: Captură Antena 3 CNN

Un pieton a fost lovit de un TIR, pe Bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6, miercuri seară. "În urma accidentului de circulație a rezultat decesul pietonului", transmite Brigada Rutieră.

"La data de 5 noiembrie a.c., în jurul orei 20:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc pe bd. Iuliu Maniu din Sectorul 6.

Din informațiile preliminare, conducătorul unui cap tractor cu remorcă aflat în deplasare pe bd. Iuliu Maniu dinspre str. Lujerului către A1 a lovit un pieton în împrejurări care vor fi stabilite în urma cercetărilor", a transmis Brigada Rutieră.

În urma accidentului, pietonul a decedat. Poliţiştii veniţi la faţa locului l-au destat cu aparatul alcooltest şi drugtest pe şoferul TIR-ului, ambele rezultate fiind negative.

Acum, poliţiştii încearcă să afle cum anume s-a produs accidentul, iar ciruculaţia din zonă este restricţionată.