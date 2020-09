Un prahovean a murit după ce a fost plimbat între spitale în așteptarea testului COVID

Familia victimei a solicitat ambulanţa pe data de 09.08.2020 în jurul orei 21:00. Omul respira greu, tuşea puternic şi a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești. În urma investigaţiilor făcute, medicii au decis transportarea în Izolator cu suspiciune de COVID-19, precizează observatorulph.ro

Familia, care a ţinut în permanenţă legătură prin telefon cu bărbatul, spune că acesta s-a aflat în Izolator cu o altă persoană al cărei test COVID a ieşit pozitiv.

„În asteptarea rezultatelor testelor de Covid, starea socrului meu de sanatate a ramas la fel (grava), datorita tusei si problemelor puternice de respiratie, fara ca acestuia sa ii fie administrat vreun fel de tratament.”, precizează ginerele bărbatului

În cele din urmă, testul COVID-19 al bărbatului a ieşit negativ, însă nu ar fi primit niciun tratament.

„Vorbind cu dansul la telefon, am auzit tusea pe care o avea, si am observat greutatea cu care acesta respira. La ora 18:30 au venit rezultatele testului de Covid. Testul socrului meu a iesit negativ, iar al colegului de camera a iesit pozitiv Nu trebuie sa fii medic sa iti dai seama ca probabil si socrul meu a fost infectat cu acest virus intre timp. Pana la ora 18:30 a aceleiasi zile (10.08.2020), socrul meu nu a primit nici un fel de tratament, in afara faptului ca i-au fost facute cateva analize (probabil obligatorii in aceste cazuri)”, mai precizează ginerele bărbatului.

Pacientul a fost trimis la Spitalul de Boli Infecţioase de la Ploieşti

„Telefonic mi-a transmis faptul ca vor pleca spre spitalul Orasenesc Baicoi pentru a i se face „nu stiu ce” test. A ramas ca vorbim a doua zi dimineata. Din nou un semn mare de intrebare: Spitalul judetean Ploiesti nu avea specialisti pentru tratarea infectiilor? Chiar trebuia sa fie trimis la spitalul ORASENESC Baicoi?”, se mai întrebă ginerele

Din păcate a doua zi, bărbatul a decedat



“Dimineata nu a mai sosit pentru dansul, datorita faptului ca in jurul orei 2:00 a zilei 11.08.2020 socrul meu a decedat datorita unui stop cardio respiratoric. S-a dovedit faptul ca interventia celor de la spitalul orasenesc Baicoi a fost tardiva. De ce se mai numeste spital de urgenta? Ca primul tratament sa ii fie oferit la 30 de ore de la internarea unui pacient in spital? Sunt convins ca ceea ce se intampla in spitalul Judetean sunt fapte „strigatoare la Cer”, pentru ca este inacceptabil ca un om care plateste asigurari de sanatate, taxe, impozite sa fie tratat in asa fel si pana la urma „Lasat sa moara” pe drumurile dintre spitale.”, a mai precizat familia barbatului în sesizarea transmisa către conducerea Spitalului de Urgenţă Ploieşti.

La solicitarea observatorulph.ro, conducerea SJUP Ploiești a menţionat că toate măsurile care au fost luate în cazul pacientului au respectat regulamentul în vigoare.