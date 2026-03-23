Un profesor de la Colegiul "George Coșbuc" e anchetat după ce ar fi bătut mai mulți elevi. Unul este fiul jurnalistei Mara Bănică

Inspectoratul Școlar al Municipiului București investighează presupusa agresiune a unui profesor la adresa unui elev. Foto: Hepta

Inspectoratul școlar al Municipiului București, ISMB, a decis trimiterea unei echipe de control la Colegiul Național "George Coșbuc" pentru "verificarea și analiza situației", după ce în spațiul public au apărut informații că un cadru didactic ar fi lovit elevi ai acestei unități de învățământ, scrie Agerpres

Decizia ISMB vine după ce jurnalista Mara Bănică a semnalat pe Facebook că fiul ei, care urmează cursurile acestui colegiu, ar fi fost bătut de un cadru didactic.

"Inspectoratul școlar al Municipiului București a luat act de informațiile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare, referitoare la presupuse fapte de violență săvârșite de un cadru didactic asupra unor elevi ai Colegiului Național George Coșbuc.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, instituția s-a autosesizat cu privire la aspectele semnalate și a dispus trimiterea unei echipe de control pentru verificarea și analiza situației.

După finalizarea verificărilor și întocmirea raportului de către echipa de control, vom furniza informații privind concluziile și măsurile dispuse", a informat ISMB, luni, într-un comunicat remis presei.

Inspectoratul a precizat că tratează "cu maximă seriozitate" orice sesizare privind siguranța elevilor și respectarea normelor legale în unitățile de învățământ.

Ce spune jurnalista Mara Bănică despre presupusa agresiune la adresa fiului său

Luni dimineață, jurnalista Mara Bănică a mai publicat un mesaj pe Facebook, în care solicită public inspectorului general al Municipiului București "să îl suspende de la catedră" pe profesorul care l-ar fi agresat fizic pe fiul său.

Bănică a menționat că urmează să depună la ISMB documente în susținerea spuselor sale.

"Pentru mine a fost un weekend greu. Să te duci cu copilul tău bătut de un profesor la Medicină Legală nu e cel mai plăcut lucru. Vreau să mulțumesc procurorului de caz.

A audiat martori, a analizat situația și a dispus ca profesorul de la Colegiul Național Bilingv George Coșbuc să stea departe de copilul meu: 200 de metri de casa noastră și 5 metri în școală", a scris jurnalista.

Jurnalista Mara Bănică susține că și alți elevi ar fi avut de suferit de pe urma interacțiunii cu profesorul pe care-l acuză

Postarea sa face referire la mărturisirile pe care i le-ar fi făcut și alți foști și actuali elevi la Colegiul "George Coșbuc" și care ar fi avut de suferit, la rândul lor, în urma interacțiunii cu respectivul cadru didactic.

"Mulțumesc copiilor din liceu care mi-au facut scrisori și care speră să SCAPE! Îmi cer iertare pentru ca au fost umiliți, discriminați, nedreptățiți. Sunt președinte CRP în acest Colegiu și ar fi trebuit să mișc lucruri. N-am știut până ieri cine este acest om.

Mulțumesc foștilor elevi care vor să-și închidă traumele din adolescență și care m-au spus poveștile lor. Mulțumesc profesorilor care au scris sub semnătura, asumat, ce face acest om în școală.

Dragă sistem, trezește-te și tu! Uneori, te împiedici în proceduri și hârtii și, fără să vrei, schingiuiești suflete de copii!", se spune în încheierea postării.