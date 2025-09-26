Unde au greșit medicii de la Iași. Alexandru Rafila: „Sunt proceduri foarte clare, reacția trebuie să fie rapidă”

Profesorul Alexandru Rafila a adăugat că pe viitor trebuie încurajată raportarea acestor cazuri, dar și intervenția precoce a medicilor și personalului specializat. Foto: Agerpres

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat vineri, la Antena 3 CNN, că infecții nosocomiale precum cea de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde au murit șase copii, există peste tot în lume, dar în România, în ciuda procedurilor clare, ele rămân sub-raportate. Profesorul universitar a criticat conducerea spitalului de la Iași pentru că nu a anunțat situația încă de la primul caz și pentru reacția lentă în combaterea infecției și protejarea pacienților. Alexandru Rafila a atras atenția că încă de la primul caz, copiii care au contractat bacteria ar fi trebuit să fie separați de restul bolnavilor.

Fostul ministru al Sănătății a explicat că există, în România, proceduri foarte clare pe care spitalele trebuie să le urmeze atunci când se confruntă cu o infecție nosocomială, cum a fost cazul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, unde au murit șase copii.

„Aceste infecții nosocomiale există peste tot în lume. Problema generală în România a fost e subraportarea acestor infecții, în situația particulară de la Iași discutăm despre o situație în care reacția a fost foarte lentă, discutăm de o bacterie care este multirezistentă, iar noi am făcu eforturi foarte mari în ultimii trei ani pe de-o parte să modernizăm legislația, să punem la punct toate elementele care țin de ghiduri de bună practică, de proceduri, de protocale, am dotat 119 spitale pentru controlul infecțiilor nosocomiale prin PNRR, am înființat laboratoare de microbiologie în aceste spitale, am dotat aceste laboratoare. Toate aceste lucruri trebuie și utilizate și respectate procedurile”, a explicat Alexandru Rafila.

Medicul a adăugat că spitalul ar fi trebuit să reacționeze mult mai rapid decât a făcut-o.

„Personal, dacă aș fi fost în situația celor de acolo de la spital aș fi verificat cum comunică serviciul de control al infecțiilor nosocomiale cu secțiile spitalului și cu laboratorul de microbiologie astfel încât să poată să răspundă acestor provocări. Lucrul ăsta trebuia făcut de la primul caz. Nu poți să aștepți să ajungi la trei cazuri, care înseamnă un focar declarat la Direcția de Sănătate Publică, Problema nu este de declarare la DSP ci cum reacționezi în spital și cred că lucrul ăsta e cel mai important.

Aceste elemente care țin de siguranța pacintului trebuie să reprezinte o prioritate pentru conducerea sptalului și pentru cei care lucrează acolo. Și instruirea personalului, spălatul pe mâini cu rigurozitate, modul de verificare a materialelor care sunt sterilizate, toate lucrurile astea trebuie verificate când apare un focar.

În România se raportează de 4-5 ori mai puține decât în Uniunea Europeană. (...) Există proceduri foarte clare, pacienții trebuie separați și ulterior trebuie duși în alte facilități. aveau două corpuri de clădire, cred că se puteau găsi soluții. Reacția trebuie să fie rapidă, nu trebuie ascuns, trebuie cerut ajutorul celor de la centru”, a explicat fostul ministru.

Profesorul Alexandru Rafila a adăugat că pe viitor trebuie încurajată raportarea acestor cazuri, dar și intervenția precoce a medicilor și personalului specializat.

Epidemiolog: Infecţiile nosocomiale pot fi prevenite sau limitate

Infecţiile nosocomiale ar putea fi prevenite sau răspândirea acestora ar putea fi limitată dacă ar fi respectate protocoalele medicale, a explicat și medicul primar Doina Azoicăi, coordonatorul disciplinei de Epidemiologie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) „Gr. T. Popa” Iaşi pentru Agerpres.

„În general, toate situaţiile acestea pot fi prevenite. De aceea există sistem de supraveghere şi control în fiecare spital: pentru a reduce riscurile apariţiei acestor infecţii. Nu putem spune că aceste infecţii (nosocomiale - n.r.) le putem aduce la un nivel zero. În momentul în care un spital raportează o incidenţă zero a infecţiilor asociate înseamnă că acestea nu le aduc la cunoştinţă sau nu le identifică. De înţeles este un lucru pe care toată lumea trebuie să-l analizeze: noi nu trăim într-un mediu steril, cu atât mai mult în situaţia în care se cumulează mai mulţi factori care pot duce la apariţia acestor infecţii în cursul îngrijirilor medicale din unităţile, mai ales, spitaliceşti”, a declarat prof. univ. dr. Doina Azoicăi, pentru Agerpres.

Ea a subliniat că toate spitalele au protocoale de prevenire şi control al infecţiilor care prevăd verificarea pacienţilor şi aparţinătorilor care intră în terapie intensivă, pentru a depista purtătorii de bacterii.



„De aceea în protocoalele de control de prevenţie şi control a infecţiilor, protocoale care există în toate spitalele, este prevăzut controlul celor care intră în terapii intensive pentru a fi identificaţi cei care sunt colonizaţi, fie dintre aparţinători sau chiar pacienţi care sunt, de exemplu, transferaţi din alte spitale.

Se colonizează în alte unităţi unde frecvenţa şi prezenţa acestei bacterii este mult mai importantă şi, din păcate, prin transferul acesta pot să introducă în alte unităţi medicale astfel de bacterii.

De aceea este recomandat întotdeauna screening-ul. Este protocol de screening pentru cei care sunt transferaţi din alte unităţi, fie alte spitale, fie centre de îngrijiri, în unităţi care, desigur, sunt poate mai bine dotate, şi este o necesitate acest transfer. Totuşi, screening-ul pentru identificarea colonizaţilor, purtătorilor este foarte important pentru a nu crea situaţii din acestea de criză în unităţile acestea primitoare”, a mai explicat dr. Doina Azoicăi.

Declaraţiile celor doi medici vin în contextul în care, vineri, DSP Iaşi a anunţat că a demarat anchetă epidemiologică privind un posibil focar de infecţii asociate asistenţei medicale cu bacteria Serratia Marcescens, în urma unei notificări primite de la Spitalul pentru copii „Sfânta Maria”.



Managerul interimar al Spitalului pentru Copii "Sf.Maria" Iaşi, dr. Cătălina Ionescu, a declarat, vineri, presei, că şase din cei nouă copii internaţi la ATI au decedat începând cu 7 septembrie, ultimele două decese fiind înregistrate în cursul acestei zile. Toate cele nouă cazuri identificate cu această infecţie sunt în secţia de ATI, din corpul A al unităţii medicale, care între timp a fost închisă şi nu vor fi făcute internări până când nu va fi eradicat focarul de infecţie cu Serratia.



