Ursuleții abandonați de 5 zile pe Transfăgărășan sunt de negăsit. Autoritățile care au împușcat ursoaica spun că nu știau că avea pui

Personalul Direcției Silvice Argeș este pregătit cu arme cu tranchilizant pentru a prinde ursuleții și a-i reloca, însă aceștia sunt de negăsit. Foto: Colaj Profimedia/Direcția Silvică

Puii ursoaicei împușcată pe Transfăgărășan sunt, în continuare, de negăsit, spun autoritățile din Argeș. Reprezentanții Direcției Silvice sunt pregătiți să îi tranchilizeze pentru relocare, dacă apar. O cușcă a fost instalată în zonă.

Autoritățile susțin ca ursoiaca a fost împușcată pentru că, după ce a fost ridicat trupul neînsuflețit al italianului, animalul s-a dus înapoi la șosea. Și nu s-a speriat de metodele folosite pentru alungare. Decizia a fost luată de conducerea primăriei Arefu.

Într-un comunicat, Direcția Silvică Argeș spune ca nu s-a știut ca ursoiaca are pui. Pe tot parcursul evenimentului, ar fi fost văzută singură.

„La primirea apelului de urgență, personalul silvic s-a deplasat imediat la fața locului, constatând decesul persoanei. Ulterior, au intervenit echipe ale Jandarmeriei, ISU, Poliției, Pompierilor și Salvamont. Situația a impus o intervenție coordonată și promptă, în contextul unui pericol real pentru viețile celor prezenți.

În temeiul Ordonanței de Urgență nr. 81/2021, conducerea comunei Arefu a dispus intervenția letală, având în vedere riscul major de repetare a unui atac. În timpul acțiunii de recuperare a cadavrului, animalul a manifestat comportament agresiv, apropiindu-se în mod repetat de echipele de intervenție.

După predarea trupului neînsuflețit pe catamaranul de pe Lacul Vidraru, ursul a urcat din nou spre parcarea în care se aflau peste 20 de persoane. Deși s-au pornit sirenele și s-au folosit metode sonore pentru îndepărtare, animalul a refuzat să se retragă, menținând o atitudine imprevizibilă și periculoasă. În aceste condiții, personalul tehnic a fost nevoit să aplice măsura legală a împușcării, pentru protejarea vieții umane.

Este important de menționat că în toate etapele intervenției — descoperirea cadavrului, recuperarea acestuia și împușcarea ursului — animalul a fost observat singur. Nicio evidență nu indica prezența unor pui. Informația că era o femelă cu pui a devenit cunoscută abia ulterior, odată cu publicarea în spațiul media a imaginilor găsite în telefonul victimei.

În baza celor constatate direct la fața locului, raportul de eveniment a fost întocmit conform realității vizibile și în deplin respect față de obligațiile legale”, transmite instituția.

În prezent, personalul silvic, dotat cu două arme de tranchilizare și cu substanțele necesare capturării în siguranță a celor trei pui de urs, se află pe Transfăgărșan, în zona în care puii au fost abandonați, în scopul relocării acestora într-un centru specializat de reabilitare.

„Direcția Silvică Argeș își reafirmă responsabilitatea față de protejarea vieții umane și a faunei sălbatice, acționând cu profesionalism și în conformitate cu legislația în vigoare. În fața unei situații critice, deciziile au fost luate în mod justificat și documentat, în deplină transparență și colaborare cu autoritățile competente. Facem, totodată, un apel ferm către toți cetățenii și turiștii care tranzitează zonele montane să respecte regulile de conduită în prezența faunei sălbatice, avertismentele oficiale și indicațiile personalului de teren”, mai transmite Direcția Silvică Argeș.

Ministra Mediului confirmă: Relocarea celor 3 pui de urs de pe Transfăgărăşan nu s-a făcut

Cei trei pui ai ursoaicei împuşcate pe Transfăgăraşan ar fi trebuit relocaţi imediat după incident, dar „acest lucru nu s-a întâmplat, din păcate”, a confirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu. Antena 3 CNN prezentase marți informația, împreună cu reacția ONG-urilor care au încercat salvarea ursuleților în ultimele zile.

„Ar fi trebuit să fie relocaţi puii de urşi imediat ce a fost împuşcată şi omorâtă ursoaica. Acest lucru nu s-a întâmplat, din păcate. Astăzi, suntem în punctul în care Direcţia Silvică Argeş spune că nu mai pot fi găsiţi sau că-i caută. Eu am convocat conducerea Gărzii Forestiere, Gărzii Naţionale şi Romsilva pentru astăzi, la ora 13:00, să dea răspunsuri foarte clare de ceea ce fac în teritoriu. Aici, de fapt, avem o problemă mult mai mare decât cei trei pui de urşi. Avem o situaţie care se repetă în fiecare an pe Transfăgărăşan. În fiecare an, acolo sunt urşi, în fiecare an acolo sunt incidente. Sunt aceeaşi oameni care trebuie să gestioneze aceste incidente, care în fiecare an nu reuşesc să le gestioneze”, a spus Diana Buzoianu.