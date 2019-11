Vecinii desființează acuzațiile procurorilor DIICOT cu privire la complicele lui Dincă: „Nu se complica Dincă cu Fanică!”

Vecinii lui Gheorghe Dincă, suspectul de crimă din Caracal, sunt greu de convins că Ştefan Risipiceanu, bărbatul reţinut miercuri, 27 noiembrie 2019, ar fi putut să-I fie acestuia complice.

Ştefan Risipiceanu, cunoscut drept „Fanica“ printre vecinii lui Gheorghe Dincă, este un bărbat căzut de multă vreme în patima băuturii. A fost reţinut miercuri, 27 noiembrie, şi este acuzat c-a violat-o pe Luiza Melencu, una dintre fetele răpite şi ucise de Gheorghe Dincă. Nimeni nu-l crede, însă, în stare de viol şi mai ales nimeni nu crede că Gheorghe Dincă s-ar fi pus într-un asemenea pericol. Mai mult, spune unul dintre vecinii lui Dincă, suspectul se folosea de mai mulţi dintre cei care au calitatea de martor în dosar, însă nu lega cu ei prietenii, scrie Adevarul.

„Noi de „Fanica“ îl ştim (n.r. - pe complice). Nu cred, vă spun sincer. Nu-l cred în stare p-ăla, ăla e omul care dacă-i dai o ţuică îl munceşti o săptămână. El la Dincă-n curte stătea pentru un pahar de ţuică. Adică, la câtă tevatură s-a făcut pe cazul ăsta, cât a fost Dincă de deştept să învârtă atâţia zeci de anchetatori şi de procurori, eu vă spun sigur că nu se complica Dincă cu «Fanica». Asta e părerea mea. N-are nicio… Nici măcar la viol nu putea fi complice, n-aş crede“, a declarat vecinul.

Bărbatul de 46 ani reţinut miercuri, 27 noiembrie 2019, trăieşte din mila primăriei şi din mâncarea pe care i-o mai dă familia unei surori căsătorite în vecinătatea lui Gheorghe Dincă.

„Are casă, mai are un frate, nu mai au părinţi, nu mai au nimic. Are o soră măritată de la Dincă aproximativ 7-8 case mai departe, pe partea cu spălătoria, şi el zilnic era acolo, la alde cumnatu-so. Nişte beţivani! (…) El lua mâncare de la cantina socială, n-are posibilitate, şi se ducea la ăştia. Practic, îi ţinea bătrâna şi pe el şi un alt băiat de-al ei, nu soţul sorei ăstuia. Fratele lui e liniştit, e la treaba lui, e căsătorit, are doi copii, munceşte, e angajat. Dar stau în aceeaşi casă, pe strada Mircea Vodă. Dar sunt separaţi. Ăla e cu treaba lui, ăsta e cu… De dimineaţa până seara, îi pica mucu’ toată ziua aici, că era de mâncare“, a mai spus vecinul.

Acesta mai spune că Gheorghe Dincă a adoptat întotdeauna atitudinea unui om serios, care nu ar fi în stare să se „încurce“ cu astfel de personae mai mult decât pentru a se folosi de serviciile lor.