Vedete și milionari din România, înșelați cu bolizi de lux. Un bărbat le-a luat banii, dar nu le-a mai dat mașinile

<1 minut de citit Publicat la 12:22 23 Apr 2026 Modificat la 13:03 23 Apr 2026

Printre păgubiți se numărăr și Zed și Lino Golden. Foto: Instagram/Zedsly&Lino Golden

Mai mulți milionari, artiști și influenceri români au fost înșelați de un bărbat care le-ar fi promis mașini de lux, dar le-a dat „țepe” de aproape 2 milioane de lei

Polițiștii din Ilfov efectuează percheziții la această oră într-un dosar de înșelăciune cu mașini de lux. Printre cei care au depus plângere se numără artistul Lino Golden și Zed, un milionar cunoscut în mediul online pentru colecția sa de mașini.

Potrivit informațiilor actuale, un bărbat de 44 de ani ar fi promis că intermediază vânzarea unor bolizi de lux. În realitate, mașinile nu au mai ajuns la cumpărători, deși aceștia plătiseră pentru ele.

Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 2 milioane de lei.

Toate persoanele păgubite au sesizat deja autoritățile. În prezent, polițiștii desfășoară percheziții pentru a strânge probe, urmând ca bărbatul bănuit de înșelăciune să fie dus la audieri.

Anchetatorii urmează să stabilească ce măsuri vor fi luate împotriva individului și cum poate fi recuperat prejudiciul de 2 milioane de lei.