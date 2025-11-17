Vin ploile, frigul și ninsorile. ANM a emis cod galben de vânt, care va atinge și 120 km/h, la munte. Care sunt zonele vizate

1 minut de citit Publicat la 10:10 17 Noi 2025 Modificat la 10:10 17 Noi 2025

Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni un cod galben de vânt, care va atinge, în rafale, între 90-120 km/h, în zonele montane. De asemenea, vor fi ploi în cea mai mare parte a țării și chiar ninsori, la munte, iar vremea se va răci începând de marți în întreaga țară.

„În după-amiaza și seara zilei de luni (17 noiembrie), în Banat și Crișana, vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, apoi va ploua în cea mai mare parte a țării. Pe întreg intervalul se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. În noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte. Local și temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 40...60 km/h”, se arată într-un comunicat ANM.

Sursa foto: ANM

Marți, 18 noiembrie, vremea se va răci accentuat în vestul, nordul, centrul și nordestul țării, iar de miercuri, 19 noiembrie, și în restul teritoriului, conform Administrației de Meteorologie.

Codul galben de vânt, emis de ANAM, are un interval de valabilitate de luni, ora 12 până marți, 18 noiembrie, ora 06:00

Zonele afectate sunt Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureș și zona montană.

„Vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50...60 km/h și izolat de 70 km/h. În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h”, se arată în comunicatul ANM.