Violeta Alexandru: "România nu se poate închide, toți avem nevoie de resurse"

"Vreau să știe toți partenerii noștri că am citit toate adresele, toate sugestiile, toate solicitările primite. Primele măsuri vor fi luate foarte curând și răspund nevoii de a oferi măsuri de sprijin pentru angajații acelor companii care au intrat într-o situație dificilă cauzată de efectele economice ale epidemiei de Coronavirus. #somajtehnic

Am terminat și normele metodologice pentru aplicarea legii privind zilele libere. Am apreciat mult mesajele celor care mi-au spus că înțeleg faptul că zilele libere se vor acorda celor a căror activitate nu se poate desfășura de la domiciliu/în regim de telemuncă. Pentru că trebuie să muncim în continuare, cu asigurare tuturor măsurilor de protecție posibile. Oamenii trebuie să aibă locuri de muncă, firmele trebuie să continue să funcționeze ca să plăteasca salarii angajaților. M-am bucurat când am văzut că s-a înțeles acest lucru.

Sunt domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă. Pentru acestea, cu un efort financiar considerabil, pentru că zilele libere sunt mult mai multe decât cele la care s-a gândit legiuitorul (anume condiții meteo care determină închiderea școlilor) am gândit soluții. Le mulțumesc tuturor celor care, în condiții de maximă protecție, își continua activitatea. România nu se poate închide, fiecare dintre noi și noi toți avem nevoie de resurse. Ele vin când se muncește în România, în program flexibil, de la domiciliu, în telemuncă.

Toți partenerii noștri, toți românii, trebuie să știe că nu trec singuri prin această perioadă dificilă. Inițiativa Premierului ca Guvernul să vină imediat în sprijinul celor aflați în carantină și care nu se pot ocupa de procurarea alimentelor de bază, mi se pare atât de simplă și de bună. Este un Guvern căruia îi pasă.

Am câteva nopți cu puțin somn și zile în care am interacționat (cu măsuri de protecție) cu mulți oameni care au avut nevoie de mine. Pentru ei, pentru fiecare, nu mai simt oboseala. Vom trece împreună și prin această încercare", a transmis Violeta Alexandru.