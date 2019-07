Viorica Dăncilă cere demisia directorului și a purtătorului de cuvânt de la CNAS. Dăncilă e însă cea care îl poate demite pe director, iar Vulcănescu anunță că nu pleacă!

foto: guv.ro

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că i-a cerut ministrului Sănătăţii să-i demită pe directorul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), pentru defecţiunea din sistemul informatic al Casei, şi pe purtătorul de cuvânt al instituţiei, pentru declaraţiile făcute.



Afirmaţia sa vine după ce purtătorul de cuvânt la CNAS, Daniel Osmanovici, a declarat, miercuri, într-un interviu la un post de radio pe tema defecţiunii sistemului informatic de la CNAS, că "oamenii mor oricum, şi cu, şi fără sistem".



"Am văzut declaraţiile purtătorului de cuvânt de la Casa Asigurărilor de Sănătate, ceea ce arată că nu are ce căuta în această funcţie. De aceea, solicit ministrului Sănătăţii demiterea purtătorului de cuvânt al Casei Asigurărilor de Sănătate şi a directorului Casei Asigurărilor de Sănătate (Răzvan Vulcănescu - n.r.). Nu vom accepta niciodată ca un funcţionar public care deţine o anumită funcţie să aibă astfel de cuvinte pentru cetăţeni. (...) Am avut o discuţie cu doamna ministru legat de acest aspect chiar înainte de a intra în sală", a declarat Viorica Dăncilă, joi, după conferinţa extraordinară de alegeri a Organizaţiei Judeţene Mehedinţi a PSD.

Dăncilă îl poate demite, nu Pintea

În mod paradoxal, tocmai Viorica Dăncilă este cea care poate să-l demită pe șeful CNAS și nu ministrul Sănătății, Sorina Pintea. Potrivit cotidianului Libertatea, Dăncilă a fost cea care a semnat decizia de demitere a predecesoarei lui Vulcănescu, Adriana Costel. Iar Monitorul Oficial din 3 iunie confirmă acest lucru. De altfel, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat că ea nu poate să-l demită pe Vulcănescu.

Sorina Pintea declară că CNAS nu ține de Ministerul Sănătății: ”Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu este în subordinea Ministerului Sănătății, iar sistemul informatic este gestionat doar de către cei de la CNAS. Dar pentru că sistemul informatic deservește partea de sănătate publică, sistemul public de sănătate, cu siguranță ne interesează ce s-a întâmplat. Am cerut un raport asupra posibilelor probleme care au apărut. Acum 17 zile mi s-a spus că se va da un reset sistemului, pentru că există niște blocaje care trebuie înlăturate. Mi s-a spus că astăzi, până în prânz, voi primi un raport asupra a ceea ce s-a descoperit în plus”.

”Promisiunea președintelui Casei a fost că de luni, sistemul va începe să funcționeze normal, dar din punctul meu de vedere, nu este suficient. Au fost foarte multe discuții pe această temă, a fost făcut un audit care a scos în evidență faptul că sistemul are nevoie de mentenanță. Aștept și un raport asupra măsurilor pe care CNAS le va implementa imediat, pentru a putea rezolva această problemă”, precizează ministrul, pentru RFI.

Întrebată dacă va propune demiterea șefului CNAS, Sorina Pintea a răspuns: ”Voi face o propunere doamnei prim-ministru și vă rog să-mi permiteți să nu dezvălui acum ce propunere îi voi face doamnei prim-ministru”.

Vulcănescu nu vrea să plece

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Răzvan Vulcănescu, a declarat joi, că nu a luat în calcul demisia la acest moment, cerută atât de premierul Viorica Dăncilă.



"Nu am luat în calcul o demisie la acest moment. Nu consider că mă fac vinovat de nefuncţionalitatea platformei informatice şi sunt anumite lucruri care trebuie privite în ansamblu, de-a lungul timpului, de ce s-a ajuns la o astfel de situaţie", a spus Vulcănescu.



El a afirmat că intenţionează să pună la dispoziţia premierului toate elementele cu privire la sistemul informatic al cardului de sănătate, astfel încât să poată fi luată "o decizie informată".



"Intenţionez să-i pun la dispoziţia doamnei prim-ministru absolut toate elementele de care avem nevoie, astfel încât să putem lua o decizie informată", a arătat şeful CNAS.



Potrivit acestuia, în prezent, se încearcă executarea testelor finale pentru repunerea în funcţiune a platformei informatice.



"Există un raport la care lucrăm şi la fel de important este că încercăm în momentul de faţă să executăm testele finale pentru revenirea la modul de funcţionare online al platformei informatice", a adăugat Răzvan Vulcănescu.