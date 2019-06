Viorica Dăncilă, după ședința PSD: „Guvernul trebuie să-și ducă mai departe activitatea”

Viorica Dăncilă a făcut o serie de declarații după ședința PSD. Premierul a spus că s-a discutat despre moțiunea de cenzură pe care o vor trata cu seriozitate.

„Am discutat cu colegii mei despre moțiunea de cenzură. Am ascultat opinia tuturor și am hotărât să tratăm această moțiune cu seriozitate și să mergem mai departe. Am discutat despre organizarea Congresului, am solicitat colegilor mei să vină cu propuneri pentru programul politic al partidului. Cam acestea au fost punctele pe care le-am avut pe ordinea de zi. Vreau să discut cu toți cei care pot contribui la decizii”.

Întrebată dacă a vorbit cu președintele Iohannis despre propunerea Ana Birchall, Dăcilă a spus că „am trimis azi propunerea către Cotroceni, am discutat despre această propunere, aștept decizia domnului președinte. Nu cred că ar avea de ce să respingă această propunere”.

„Voi face o propunere pentru cele două portofolii după ce domnul Viorel Ștefan își va finaliza mandatul. Cred că la sfârșitul lunii iunie”, a mai spus premierul.

„Acest Guvern trebuie să-și ducă mai departe activitatea”, a mai spus Dăncilă.

În ceea ce privește tăierea salariilor, premierul Dăncilă a spus că acest aspect nu face parte din obiectivele PSD, ci mai degrabă a celor din PNL.