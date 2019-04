Viorica Dăncilă: Mă bucur că am reuşit să oferim un buget dublu Ministerului Tineretului şi Sportului

Foto: gov.ro

Premierul Viorica Dăncilă a declarat marţi, la festivitatea de premiere a sportivilor care au obţinut performanţe la campionatele europene de haltere, că guvernul şi-a asumat susţinerea sportului de masă şi a celui de performanţă, iar în an preolimpic a reuşit dublarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului.



"Guvernul pe care îl conduc şi-a asumat susţinerea sportului de masă şi a sportului de performanţă atât prin soluţii legislative adecvate, cât şi printr-o mai bună finanţare. Suntem în an preolimpic, unul foarte important pentru dumneavoastră, şi mă bucur că am reuşit să oferim un buget dublu Ministerului Tineretului şi Sportului, comparativ cu anul precedent. Este un stimulent important pentru viitor şi o dovadă de încredere că eforturile pe care le depuneţi se vor concretiza în rezultate cât mai bune pentru România", a declarat Dăncilă.



Ea le-a transmis sportivilor că au meritul de a fi "cele mai convingătoare îndemnuri" la viaţa sănătoasă.



"Reuşitele voastre reprezintă rezultatul muncii tenace, al perseverenţei şi al dăruirii faţă de sportul pe care-l practicaţi. Prin ceea ce faceţi sunteţi modele de urmat pentru colegii de generaţie şi pentru toţi copiii care se uită cu încredere şi admiraţie la voi. Totodată, aveţi meritul de a fi cele mai convingătoare îndemnuri la viaţa activă şi sănătoasă, cu rezultate mai eficiente decât orice campanie de promovare.



Premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Tineretului şi Sportului, Constantin-Bogdan Matei, i-au premiat marţi pe sportivii şi antrenorii care au obţinut performanţe la campionate europene de haltere şi lupte pentru seniori.