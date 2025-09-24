Șefa ANM anunță primele ninsori din această toamnă și cod galben de vijelii pentru mai multe județe: „O vreme foarte rece”

ANM a anunţat cod galben de vânt, valabil joi, pentru patru judeţe, dar şi pentru zona litoralului românesc. Sursa foto: Getty Images

Directorul executiv de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a declarat miercuri după-amiaza, la Antena 3 CNN, că vremea se va răci atât de mult în următoarele zile, încât se vor înregistra primele ninsori ale toamnei în România. Potrivit specialistei, temperaturile vor scădea până la 11 grade Celsius în unele zone din ţară în cursul zilei de joi. În plus, pentru mâine a fost emis un cod galben de vânt pentru patru judeţe, dar şi pentru zona litoralului românesc.

Vremea a început de astăzi să se răcească, în partea de nord a Moldovei. În această după-amiază, termometrele au indicat doar 14 grade Celsius, iar în cursul zilei de astăzi, spun meteorologii, aşteptăm ca doar în Banat, în Oltenia, temperaturile să se mai apropie de 30 de grade Celsius. Directorul executiv de la ANM a precizat că procesul de răcire va continua săptămâna aceasta, dar şi în cursul celei care vine.

"Mâine vor fi 11 - 12 grade în nordul Moldovei, temperaturi maxime, în general, care vor mai ajunge doar la 24 de grade în partea de vest şi de sud a teritoriului, urmând ca de sâmbătă şi, cel mai probabil, până la jumătatea săptămânii viitoare, temperaturile maxime să se situeze între 14 şi 22 de grade. Temperaturi, cum spuneaţi, mult mai coborâte faţă de ceea ce ar fi firesc în această perioadă. Şi există semnalul ca a doua parte a săptămânii viitoare să aducă valori mai coborâte. Deci, o vreme foarte rece la sfârşitul lunii septembrie şi primele zile ale lunii octombrie. Vânt care însoţeşte această răcire", a declarat Florinela Georgescu în cadrul intervenţiei telefonice de la Antena 3 CNN.

Ploi în mai multe regiuni din România, iar la munte, ninsori

Potrivit ANM, ciclonul Zack va aduce furtuni, vânt şi, posibil, căderi de grindină în mai multe judeţe din ţară, iar în zonele montane vor cădea ninori şi va fi viscol.

"Iar precipitaţiile pe care le aşteptăm vor afecta, mai ales, jumătatea de nord a ţării, vor fi averse, care, izolat, pot acumula 15 - 20 l/mp. Şi, foarte important: să subliniem faptul că, pe fondul răcirii accentuate, în zona montană cea mai înaltă vor fi şi perioade cu lapoviţă şi ninsoare", a spus Florinela Georgescu

Joi, galben de vânt pentru 4 judeţe, dar şi pentru zona litoralului românesc

"Un cod galben, începând de mâine dimineaţă, de la ora 07:00 până seara, vâzând judeţele Caraş-Severin, Buzău, Brăila, partea de vest a judeţului Ialomiţa şi zona litoralului; aici, intensificările vor fi de 50 - 65 km/h. Este posibil ca în toate zilele săptămânii care urmează să fie intensificări temporale ale vântului, în special în jumătatea de sud a teritoriului. Tot cu viteze de 40 - 50 km/h. În zona montană, cea mai înaltă, chiar mai mult de atât", a mai adăugat directorul executiv de la Administraţia Naţională de Meteorologie.