Zeci de mii de oameni așteaptă să intre pe Arena Națională pentru concertul Metallica. Cozi kilometrice și restricții de trafic

Metallica va urca pe scenă la 20:30. Foto: Captură Antena 3 CNN

Mai sunt doar câteva ore până la unul dintre cele mai aşteptate concerte din acest an. Metallica revine pentru al cincilea concert la Bucureşti. Biletele sunt sold-out, iar pentru miile de spectatori se anunţă un spectacol plin se surprize. La Arena Națională, unde are loc concertul, s-au format deja cozi kilometrice la fiecare intrare, iar polițiștii au început să restricționeze traficul pe mai multe artere.

Bucureștiul a devenit oficial capitala aglomerației, pentru că sunt cozi de kilometri întregi la toate intrările pe unde se face accesul. Zeci de mii de oamenii au început să se așeze la coadă pentru a intra pe Arena Națională încă de la ora 16:00.

Sunt două ore în care oamenii își pot face accesul.Pe lângă români, sunt și foarte, foarte mulți străini care au venit în Capitală special pentru concertul din această seară. Foarte important, accesul se face pe toate cele trei intrări în Arena Națională, în funcție de tipul de bilet.

Cea mai mare aglomerație este, însă, pe bulevardul Pierre de Coubertin. La această intrare sunt câteva mii de oameni care stau la coadă.

Forțele de ordine sunt mobilizate, oamenii sunt nerăbdători și așteaptă în liniște să intre pe Arena Națională. Bucureștiul este extrem de aglomerat, așa că, dacă sunteți în drum spre Arenă pentru a face accesul la acest concert, cel mai indicat ar fi să lăsați acasă mașinile și să alegeți mijloacele de transport în comun.

Sunt restricții în Capitală pe toate marile bulevarde din jurul Arenei Naționale. Restricțiile au fost instituite încă de la ora 8:00, iar de la ora 14:00, progresiv, pe marile artere.

Sunt restricții în acest moment pe bulevardul Basarabia, între bulevardul Chișinău și strada Câmpia Libertății, inclusiv pe străduțele adiacente, între bulevardul Chișinău și Piața Hurmuzachi, pe strada Maior Coravu, pe acolo pe unde se și intră.

De asemenea, pe bulevardul Pierre de Coubertin, unde restricțiile au început încă de la ora 8:00, între Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion. Bineînțeles, sunt restricții și pe strada Tony Bulandra.

Practic, în București, acum, în zona Arenei Naționale se stă, nu se circulă. Oamenii sunt în continuare la coadă și așteaptă începerea concertului. La ora 18:00 începe spectacolul, iar Metallica va urca pe scenă la ora 20:30. Pentru Metallica a venit, de fapt, majoritatea lumii care stă în aceste momente la coadă.