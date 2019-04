Zeci de tone de apă uleioasă, deversate la marginea unui sat, sub amenințarea unui pistol

Foto: pixabay.com

Peste 27 de tone de apă uleioasă care conţinea şi componente periculoase au fost deversate, la marginea satului Lespezi, comuna Homocea, dintr-un tir care ar fi trebuit să le transporte la un operator specializat pentru tratarea şi neutralizarea unor astfel de deşeuri, potrivit reprezentanţilor Gărzii de Mediu Vrancea.



"În cursul zilei de marţi am fost sesizaţi de poliţia Adjud, iar o echipă de comisari ai Gărzii de Mediu Vrancea s-a deplasat la faţa locului, unde am constatat că au fost deversate în sol peste 27 de tone de apă uleioasă dintr-o cisternă. Conform documentelor de însoţire, cisterna era încărcată cu apă uleioasă provenită din procesul tehnologic al combinatului de la Vincon Ghidigeni, care are şi componente periculoase şi care urma a fi transportată la un operator specializat pentru tratarea şi neutralizarea unor astfel de deşeuri, din judeţul Neamţ", a declarat, pentru AGERPRES, directorul Gărzii de Mediu Vrancea, Aurel Cristian.



Conform actului de control întocmit de comisarii Gărzii de Mediu, şoferul a declarat că ar fi fost avertizat de ceilalţi participanţi la trafic despre faptul că are nişte scurgeri din cisternă şi a oprit pe marginea drumului, moment în care a constat că cisterna era încărcată la supraplin. Şoferul a declarat că intenţiona să scoată doar câţiva litri din încărcătură pentru a putea să etanşeze transportul, dar a fost somat cu pistolul de către un pădurar să se îndepărteze de cisternă şi nu a mai putut închide valva de scurgere, astfel că, până la sosirea poliţiei, încărcătura s-a scurs în sol.



"Şoferul spune că a oprit în pădurea de la Lespezi, comuna Homocea, a descoperit care e problema şi s-a gândit să mai dea drumul la robinet pentru a scăpa de cantitatea de surplus de circa 50-100 de litri, ca să poată să etanşeze transportul. În acel moment a fost somat cu pistolul de un pădurar care se afla în zonă să se îndepărteze de cisternă şi spune că nu a mai avut posibilitatea să închidă valva de scurgere, astfel că toate cele 27 de tone s-au scurs în sol", a spus Aurel Cristian.



Din relatările reprezentanţilor autorităţii locale, pădurarul ar fi descoperit în mai multe rânduri suprafeţe extinse de vegetaţie uscată în pădure, ca urmare a deversării în sol a unor substanţe poluante, iar acum a procedat astfel considerând că a surprins un vinovat asupra faptului.



Comisarii Gărzii de Mediu au dispus măsuri imediate la faţa locului pentru limitarea poluării.



"Am dispus măsuri imediate la faţa locului pentru limitarea poluării. Ocolul Silvic s-a angajat să intervină imediat cu nisip, care va fi mai apoi ridicat pentru distrugere, urmând ca autorităţile să se îndrepte pentru recuperarea acestor costuri asupra societăţii care a provocat poluarea", a precizat directorul Gărzii de Mediu.



Zona în care s-a produs deversarea se află la doar câteva sute de metri de intrarea în satul Lespezi.



Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, în cauză a fost întocmit dosar penal pentru încălcarea prevederilor OUG 195/2005 privind protecţia mediului.