Război în Ucraina, ziua 546. Kiev: Eliminarea demonstrativă al lui Prigojin, un semnal din partea lui Putin către elitele rusești înaintea alegerilor din 2024

Război în Ucraina, ziua 545. Eliminarea demonstrativă al lui Prigojin, la două luni după tentativa de lovitură de stat, este un semnal din partea lui Putin către elitele rusești înaintea alegerilor din 2024, afirmă șeful biroului prezidențial ucrainean, Mihailo Podoliak.

Sursa foto: X(Twitter)@DI_Ukraine, hepta, X(Twitter)@DefenceU

Cele mai importante evenimente din ultimele 24 de ore:

Mihailo Podoliak: Eliminarea demonstrativă al lui Prigojin este un semnal din partea lui Putin către elitele rusești înaintea alegerilor din 2024

Luminiţa Odobescu: România va continua să sprijine Ucraina în lupta sa curajoasă de a-şi recupera complet integritatea teritorială

Evgheni Prigojin a murit, după ce avionul în care se afla s-a prăbuşit în regiunea Tver din Rusia

Un elicopter militar Mi-8 din Rusia a aterizat în Ucraina. Pilotul a dezertat

Bilanțul atacului rusesc cu dronă asupra școlii din regiunea ucrainenă Sumî a crescut la patru morți

Putin: "Rusia a depășit Germania la paritatea puterii de cumpărare și la volumul economic"

Ministru ucrainean: "Rusia a distrus într-o lună aproape 300.000 de tone de cereale ucrainene în opt atacuri"

Rusia a atacat cu drone o școală din regiunea Sumî și a ucis cel puțin două persoane

Ucraina publică imagini cu explozia în care a distrus un sistem de rachete S-400 în Crimeea

Vladimir Putin spune că vrea "sfârșitul războiului declanșat de Occident" în Ucraina

Generalul Serghei Surovikin, suspectat de implicare în rebeliunea Wagner, a fost dat afară și trimis "într-o scurtă vacanță"

Încă un atac cu drone asupra Moscovei, în urmă cu scurt timp

Rușii au atacat din nou portul Ismail

O clădire din centrul Moscovei a fost lovită de o dronă

Volodimir Zelenski susține că se întoarce acasă cu un nou sprijin politic și noi acorduri din călătoria sa în Europa

Update 22:25 Prigojin a semnat un mandat special de condamnare la moarte pentru el însuși, afirmă șeful biroului prezidențial ucrainean, Mihailo Podoliak.

Eliminarea demonstrativă a lui Prigojn arată că președintele rus Vladimir Putin nu iartă pe nimeni pentru propria sa teroare bestială, a declarat marți Mihailo Podoliak, consilier al șefului Biroului prezidențial ucrainean.

După Prigojin, spune Podoliak, merită să așteptăm ca ceața războiului să dispară. Între timp, este evident că Putin nu iartă pe nimeni pentru propria sa teroare bestială, exact cea pe care cea care o manifestă în războiul din Ucraina.

El aștepta momentul, spune consilierul ucrainean, referindu-se la Putin - este, de asemenea, evident că Prigojin și-a semnat un mandat special pentru el însuși în momentul în care a crezut în garanțiile bizare ale lui Lukașenko și în cuvântul de onoare absurd a lui Putin, a mai spus Mihailo Podoliak.

Eliminarea demonstrativă al lui Prigojin și a comandantului Wagner, Utkin, la două luni după tentativa de lovitură de stat, este un semnal din partea lui Putin către elitele rusești înaintea alegerilor din 2024: Aveți grijă, lipsa de loialitate este egală cu moartea, spune Podoliak.

Acesta este mesajul pe care Putin a vrut să-l transmită astăzi tuturor celor care ar îndrăzni să nu-i fie loiali pentru alegerile din 2024. Dacă vă opuneți, vă așteaptă moartea. Este, de asemenea, spune consilierul, un semnal pentru armata rusă că nu vor exista eroi. Dacă nu va fi un tribunal ucrainean, va fi un glonț al FSB.

Update 21:20 România va continua să sprijine Ucraina "în lupta sa curajoasă de a-şi recupera complet integritatea teritorială", a afirmat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu.



Şefa diplomaţiei române a avut o intervenţie online, în cadrul celui de-al treilea Summit al Platformei Internaţionale Crimeea.



Ea a punctat că au trecut 18 luni de la începutul invaziei ruse, dar "agresiunea Rusiei nu a început cu războiul pornit pe 24 februarie 2022, ci cu anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea, în 2014".



"România va continua să susţină independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei, în interiorul graniţelor sale recunoscute internaţional", a arătat Luminiţa Odobescu, evidenţiind că România a fost alături de ţara vecină din prima zi a războiului şi va continua să fie alături de ea, până la "victoria finală".



Oficialul român a vorbit şi despre cazuri de încălcarea drepturilor omului în teritoriile ucrainene ocupate de forţele ruse. "Aceste acţiuni sunt crime de război", a precizat ministrul.



Totodată, Odobescu a menţionat "recentele atacuri nesăbuite asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre, foarte aproape de graniţa cu România" care "arată, încă o dată, dorinţa Rusiei de a amplifica acest conflict".



"Vom fi alături de Ucraina în lupta sa curajoasă de a-şi recupera complet integritatea teritorială recunoscută internaţional. Vom fi alături de poporul ucrainean şi de dreptul său suveran de a-şi decide în mod liber viitorul, fără ingerinţe din exterior", a adăugat ea.



"Doneţk este Ucraina, Herson este Ucraina, Lugansk este Ucraina, Zaporojie este Ucraina, Crimeea este Ucraina", a subliniat Odobescu.

Update 20:27 Şeful Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, ar fi murit într-un accident de avion în Rusia, potrivit BBC. Alte nouă persoane aflate la bord sunt și ele decedate, informează BBC.

Un avion despre care se spune că îl avea la bord pe Evgheni Prigojin, al cărui grup Wagner a lansat o lovitură de stat eşuată împotriva preşedintelui Vladimir Putin în iunie, s-a prăbuşit în timpul unui zbor de la Moscova la Sankt Petersburg, potrivit oficialilor ruşi.

Toate cele 10 persoane din avion, inclusiv trei membri ai echipajului, au murit în accident, a declarat Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit agenţiei de presă de stat RIA Novosti.

Oficialii ruşi au declarat că un bărbat cu numele Prigojin se afla printre pasageri, fără a da mai multe detalii.

Update 20:00 Forțele ucrainene au lucrat timp de șase luni la un plan în urma căruia un pilot militar rus a dezertat cu elicopterul său și s-a predat Kievului.

Informația publicată de The Guardian este parțial confirmată de un blogger militar rus, care a scris că elicopterul a trecut granița dintre Rusia și Ucraina cu trei persoane la bord "acum câteva săptămâni".

Bloggerul a susținut că aeronava "s-a rătăcit".

Însă, potrivit publicației britanice, care citează ziarul Ukrainska Pravda, aparatul bimotor de tip Mi-8 AMTSh efectua la momentul respectiv într-un zbor între două baze aeriene, transportând piese pentru avioanele de luptă rusești Su-27 și Su-30.

Inclusiv aceste piese au intrat în posesia armatei ucrainene, iar pe rețelele sociale circulă imagini cu elicopterul rus.

· The Mi-8 AMTSh Assault Transport Helicopter was loaded with Su-27 & Su-30 fighter jet spare parts. The defector landed in Kharkiv and the helicopter is already in Kyiv.

· GUR extracted the pilot's family members to Ukraine in advance of the operation.https://t.co/tOJybUvkbR pic.twitter.com/pj2XtCLJ8z — Igor Sushko (@igorsushko) August 23, 2023

Familia pilotului fusese deja mutată în Ucraina în cadrul operațiunii de dezertare, iar acesta rus urma se reunească cu apropiații săi.

Alături de pilot se aflau alți doi militari ruși, care nu erau la curent cu planul acestuia de a dezerta și care au fost uciși de armata ucraineană.

Andrii Iusov, un purtător de cuvânt al serviciilor de informații militare ucrainene, a părut să confirme că aeronava rusă a aterizat în Ucraina.

El s-a ferit însă să ofere detalii precise.

"Vor exista informații oficiale. Trebuie să așteptăm puțin. Lucrăm la asta, inclusiv cu echipajul", a spus oficialul ucrainean.

Update 17:53 Directorii, bibliotecarul și secretara unei școli din Ucraina au fost uciși miercuri, în urma unui atac aerian lansat de ruși, susțin autoritățile ucrainene.

Cadavrele directorului, directorului adjunct, secretarei și bibliotecarului școlii au fost găsite printre dărâmături, a anunțat Ministerul ucrainean de Interne.

Primele informații referitoare la atacul asupra școlii din Romnî, localitate din regiunea ucraineană Sumî, indicau doi morți.

Patru localnici care se aflau în apropierea școlii au fost răniți.

Șeful administrației militare din districtul Romnî, Denis Vașcenko, a declarat că în momentul loviturii rusești în clădire se aflau 19 persoane.

Update 17:00 Președintele rus Vladimir Putin s-a lăudat la summit-ul BRICS cu rezultatele economice ale țării sale.

Putin, pe numele căruia Curtea Penală Internațională de la Haga a emis un mandat de arestare pentru crime de război, nu s-a dus personal la evenimentul din Africa de Sud, ci s-a adresat participanților prin videoconferință.

El a anunțat că Rusia a depășit Germania la paritatea puterii de cumpărare și că se află "între primele cinci cele mai puternice state din lume, din punct de vedere economic".

Și asta, în pofida prognozelor occidentale, care cântau prohodul Rusiei, pe seama consecințelor războiului din Ucraina, a subliniat liderul rus.

"La sfârșitul anului 2022, în ciuda tuturor acestor previziuni , Rusia se afla printre primele cinci mari economii ale lumii. Potrivit Băncii Mondiale, Federația Rusă a depășit Republica Federală Germania în ceea ce privește paritatea puterii de cumpărare și volumul economic. Situația fiscală actuală este, în general, stabilă și nu prezintă riscuri pentru stabilitatea macroeconomică.

Ne așteptăm ca în perioada iulie - septembrie bugetul să aibă un excedent (...)

Am spus în repetate rânduri că țara noastră este capabilă să înlocuiască grâul ucrainean, atât pe bază comercială, cât și sub formă de asistență gratuită pentru statele nevoiașe, mai ales că și în acest an ne așteptăm la o recoltă excelentă. Ca un prim pas, am decis să trimitem gratuit 25.000-50.000 de tone de cereale către șase țări africane, inclusiv livrarea gratuită a acestor bunuri. Negocierile cu partenerii se apropie de final", a declarat președintele rus.

Update 15:50 Ucraina a anunțat, miercuri, că atacurile rusești asupra porturilor sale maritime și fluviale au distrus 270.000 de tone de cereale în decurs de o lună.

Din 17 iulie anul curent, când Rusia s-a retras din acordul cerealier la Marea Neagră, forțele Moscovei au bombardat în mod repetat porturile ucrainene de la Marea Neagră și de pe Dunăre.

"Rusia lovește sistematic silozurile și depozitele de cereale pentru a opri exporturile agricole. Numai noaptea trecută, un atac a redus capacitatea de export a portului Izmail cu 15%, iar portul Reni a pierdut 35.000 de tone de cereale", a declarat ministrul Infrastructurii din Ucraina, Oleksandr Kubrakov într-o postare pe rețelele de socializare.

El a arătat că ultimul atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene este al optulea, de la retragerea Moscovei din acordul cerealier.

Update 15:06 Armata ucraineană anunță că a distrus, miercuri, un sistem rusesc de rachete S-400 în peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

Serviciul de Informații al Ministerului ucrainean al Apărării a precizat că atacul a avut loc la ora locală 10.00, în data 23 august, în apropiere de satul Olenivka din zona Capului Tarhankut.

CNN a verificat prin geolocalizare o înregistrare video a exploziei, publicată de contul X (Twitter) Serviciului de Informații din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării.

"Explozia a distrus complet sistemul lansator cu rază lungă și medie de acțiune S-400 Triumph, precum și rachetele și personalul acestuia. Având în vedere numărul limitat de astfel de sisteme din arsenalul inamicului, aceasta este o lovitură dureroasă pentru apărarea antiaeriană a ocupanților și va avea un impact serios asupra evenimentelor ulterioare din Crimeea ocupată", se precizează în mesajul care însoțește clipul video cu explozia din peninsulă.

? В окупованому Криму знищено російський комплекс С-400



? https://t.co/osfY172iKk pic.twitter.com/aR1c1qNQTP — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) August 23, 2023

Update 14:20 Cel puțin doi oameni au fost uciși și alte trei persoane au fost rănite într-un atac rusesc cu drone efectuat, miercuri, asupra unei școli din Romnî, un oraș situat în regiunea Sumî din nord-estul Ucrainei.

Informația vine de la ministrul de Interne de la Kiev, Ihor Klimenko.

Potrivit acestuia, alți doi lucrători ai unității de învățământ se aflau încă sub dărâmături în Romnî, la momentul declarației.

Ministrul a distribuit pe Telegram fotografii în care pot fi observați membri ai serviciilor de urgență care transportau un corp pe o targă.

Administrația militară regională a precizat că drona lansată de Rusia a lovit școala la ora locală 10.05.

A school building was completely destroyed in the city of Romny, Sumy region, as a result of an attack by Shahed 133/131 drones on the morning of August 23rd. russian terrorists killed two teachers, and at least three more were injured. Rescue operations are ongoing, with people… pic.twitter.com/pKaCLMfuqk — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 23, 2023

Update 13:20 Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, o declarație prin videoconferință la summit-ul BRICS din Africa de Sud, ocazie cu care a reluat acuzațiile la adresa Occidentului, pe care îl face responsabil de declanșarea războiului din Ucraina.

BRICS este format din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud.

Președintele rus, pe numele căruia Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pentru crime de război, a ales să nu participe în persoană la acest summit, în contextul în care țara gazdă este semnatară a Statutului de la Roma - tratatul de constituire a CPI - și ar fi trebuit, teoretic, să-l aresteze și să-l predea instanței de la Haga pe Putin, dacă acesta ar fi intrat pe teritoriul său.

"Unele țări își promovează hegemonia, excepționalitatea și politica lor de colonialism și neocolonialism în curs de desfășurare. Aș dori să observ că aspirația lor de a-și păstra hegemonia în lume a dus la o criză cumplită în Ucraina.

Acțiunile noastre în Ucraina sunt ghidate de un singur lucru: să punem capăt războiului care a fost declanșat de Occident împotriva oamenilor din Donbas.

Le mulțumim colegilor noștri din cadrul BRICS, care participă activ la încercările de a pune capăt acestei situații și de a asigura o soluționare justă prin mijloace pașnice", a spus Vladimir Putin.

Update 12:45 Generalul Serghei Surovikin, fost comandant al operațiunilor militare ale Rusiei în Ucraina și suspectat de implicare în rebeliunea Wagner, a fost destituit din funcția de șef al Forțelor Aerospațiale ale Rusiei.

Informația este publicată, miercuri, de presa de stat de la Moscova, care citează surse anonime.

"Comandantul-șef al Forțelor Aerospațiale ale Rusiei, Serghei Surovikin, a fost eliberat din funcție. Generalul-colonel Viktor Afzalov, șeful Statului Major General al Forțelor Aerospațiale, exercită temporar funcția de comandant-șef al Forțelor Aerospațiale", a relatat agenția rusă de stat RIA.

Publicația rusă de știri economice RBC a scris că înlăturarea lui Surovikin este motivată de transferul acestuia pe o altă poziție și că generalul se află în prezent într-o scurtă vacanță.

Surovikin, căruia i se mai spune și "generalul Armageddon", nu a mai fost văzut în public de la revolta mercenarilor Wagner, încheiată în data de 24 iunie.

În perioada următoare rebeliunii eșuate, au existat informații neconfirmate oficial privind arestarea și anchetarea sa.

Documente consultate în exclusivitate de CNN au arătat că Surovikin se număra printre cele câteva zeci de oficiali militari și de informații de rang înalt din Rusia care aveau statutul secret de membru VIP în cadrul grupării Wagner.

Serghei Surovikin a fost numit comandant general pentru operațiunile militare rusești din Ucraina în luna octombrie, anul trecut.

În luna ianuarie a acestui an, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, l-a numit la comanda operațiunilor din Ucraina pe generalul Valeri Gerasimov, șeful Statului Major General rus.

Cu aceeași ocazie, Surovikin a fost numit adjunct al acestuia.

Update 11:15. Rusia a trimis două avioane de interceptare pentru a preveni atacurile cu drone ale ucrainenilor în Marea Neagra. Kremlinul a făcut anunțul marți.

Avioanele au fost trimise atât pentru a preveni o posibilă încălcare a spațiului aerian al Rusiei, cat și pentru a bloca misiunea de spionaj a dronelor ucrainene, a declarat ministrul rus al Apărării.

Vă reamintim că în Marea Neagră au sporit confruntările de când Rusia a decis, la mijlocul lunii iulie, să nu prelungească acordul privind exporturile de cereale ale Ucrainei pe Marea Neagră.

Update 10:30. O altă dronă a lovit Rusia în urmă cu scurt timp, fiind a patra dronă lansată asupra Moscovei astăzi.

În această dimineață, două drone au fost doborâte în timp ce se îndreptau spre Capitală, în timp ce o alta a lovit o clădire din centrul Moscovei.

Un alt atac a ucis trei civili în regiunea de graniță Belgorod, scrie news.sky.com.

„Ca urmare a atacului, o parte din etajul doi al unei case private din cartierul Starbeevo s-a prăbușit”, a spus Dmitri Voloshin.

Update 09:20. Rușii au atacat din nou portul Ismail.

Atacul a fost lansat noaptea trecută, în jurul orei 03:00. Înaintea atacului, sirenele au fost pornite pentru două ore.

Din fericire nimeni nu a fost rănit iar activitatea portului nu a fost afectată.

Imaginile au fost filmate chiar de pe malul românesc al Dunării. O coloană de fum s-a înălțat în timp ce antiaeriana a tras mii de trasoare.

Update 08:30. O clădire din centrul Moscovei a fost lovită în timp ce trei drone au atacat capitala.

Ministerul rus al Apărării a declarat că două drone au fost doborâte cu succes în cartierele Mozhaisk și Khimki, în timp ce o alta a lovit o clădire dintr-un complex din Moscova.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Zborurile pe aeroporturile locale au fost suspendate, dar s-au redeschis între timp, a declarat autoritatea de stat a aviației din Rusia.

Acesta este cel mai recent dintr-o serie de atacuri pe teritoriul Rusiei, Moscova calificându-le drept „acțiuni teroriste” ale Ucrainei.

Kievul nu a comentat încă aceste ultime afirmații, scrie skynews.ro.

Moscova susține că a distrus două nave ucrainene în Marea Neagră

Rusia a susţinut ieri că a distrus două nave militare ucrainene în Marea Neagră, cele mai recente ciocniri maritime de când a decis să nu reînnoiască acordul privind exportul de cereale ucrainene încheiat sub egida ONU şi a Turciei.

Moscova a susţinut, de asemenea, că a respins o nouă incursiune armată ucraineană în regiunea de graniţă Briansk şi a distrus drone în apropierea capitalei Moscova.

Ministerul rus al Apărării a anunţat că a scufundat o navă militară ucraineană într-o zonă aflată sub controlul său şi o vedetă ucraineană de fabricaţie americană în largul Insulei Şerpilor, eliberată anul trecut de Kiev.

Timp de aproape un an, atacurile în Marea Neagră s-au rărit, permiţând implementarea unui acord pentru ca Ucraina să îşi exporte producţia agricolă. Dar Moscova s-a retras din acel acord în iulie şi a înmulţit bombardamentele asupra infrastructurilor portuare ale Ucrainei.

Moscova spune că a respins marţi de pe teritoriul său o incursiune armată din Ucraina în regiunea de graniţă Briansk. Potrivit guvernatorului Aleksandr Bogomaz, autorităţile sunt "ocupate să ia măsuri pentru a asigura siguranţa locuitorilor". Regiunile de frontieră ruseşti au fost vizate în mai multe rânduri de incursiuni, în general revendicate de unităţi care se declară ruseşti, opuse Kremlinului şi instalate în Ucraina.

Armata rusă continuă campania de bombardare a Ucrainei şi pretinde constant că atacurile sale vizează ţinte militare, dar acestea provoacă zilnic victime în rândul civililor.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul Pat Ryder a declarat tot ieri, că Statele Unite ale Americii sunt "pregătite să sprijine” pregătirea piloților ucraineni pe avioanele de luptă F-16, pe teritoriul Americii, dacă este necesar.

"Suntem pregătiți să sprijinim un efort de formare aici, în Statele Unite, dacă se atinge capacitatea în Europa”, a spus Ryder.

Acesta a susținut că deocamdată nu are informații cu privire la locul unde se vor desfășura eventualele antrenamente.

"Nu am niciun fel de detalii de furnizat în acest moment în ceea ce privește bazele la care ar putea avea loc antrenamentul, dar cu siguranță, dacă se ia decizia de a face asta și vom merge mai departe, vom fi sigur că vă vom oferi actualizări despre acest lucru", a declarat Ryder.

Război în Ucraina, 22 august | Volodimir Zelensky susține că se întoarce acasă cu un nou sprijin politic și noi acorduri din călătoria sa în Europa

Război în Ucraina, 21 august | Zelenski: "Grecia va participa la pregătirea piloţilor noştri pe F-16"

Război în Ucraina, 20 august | Piloții ucraineni au început să se antreneze pe avioane de luptă F-16

Război în Ucraina, 19 august | Atac cu rachetă rusească într-o piață din Cernihiv: cel puțin șapte morți și zeci de răniți

Război în Ucraina, 18 august | Washingtonul și-a dat acordul ca Olanda și Danemarca să transfere Ucrainei avioane F-16