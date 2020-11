Alegeri SUA 2020. Interviu cu Stacie Borrello, de Alina Anghel şi Bianca Guruita

- Bună ziua, mă bucur să vorbim. Numele meu e Stacie Borrello și trăiesc în statul Carolina de Nord, lângă capitala statului, care e orșaul Raleigh.

- Mulțumesc, Stacie. Ați putea să-mi puneți ce ați dori să se schimbe după aceste alegeri?

- E o întrebare bună. Cred că ce am dori să vedem că se schimbă nu e doar o schimbare de administrație. Cred că e important să subliniez că actualul președinte, Donald Trump, nu are sprijinul majorității americanilor, rata sa de populariate e scăzută. Cred că majoritatea americanilor ar dori să vadă o schimbare în administrație, cred că ar dori să vadă că Joe Biden câștigă aceste alegeri, dar sunt aproape convinsă că acesta nu e scopul în sine. Nu e soluția pe care o căutăm, pentru că, în Statele Unite, cum poate știți, avem o inegalitate foarte mare între cei bogați și restul. Suntem și singura țară dezvoltată fără asigurare publică de sănătate, avem o rată mare de sărăcie, iar aceste probleme devin tot mai mari. Cred că Biden va fi un pas în direcția corectă, dar de ce avem nevoie e ca electoratul să rămână implicat. Cred că organizațiile tineretului pe care le vedem formându-se, cum ar fi Black Lives și mișcarea Sunrise, sunt unde îmi pun speranțele pentru viitor. Oamenii trebuie să facă presiuni pentru schimbare și pentru politici care sunt pentru oameni și nu pentru corporații.

- Mă uitam la ce tricou purtați. E un mesaj pe care vreți să-l transmiteți? Ați putea explica despre ce e vorba?

- Da. Sunt activistă pentru Medicare pentru toată lumea, care pentru noi, în Statele Unite, înseamnă un sistem unic de asigurare medicală. Sprijinul pentru acest program prinde contur în țara noastră. Chiar și jumătate dintre votanții republicani și peste jumătate dintre cei independenți și în jur de 70 la sută dintre votanții Partidului Democrat susțin înlocuirea asigurării private de sănătate cu un program de asigurare publică unică de sănătate, care ar extinde asigurările pentru toată lumea. Avem rate de neasigurați foarte mari în țara noastră. În jur de 30 de milioane sunt neasigurați, dar chiar și mai mulți sunt sub-asigurați, ceea ce înseamnă că nu-și permit să se ducă la doctor, chiar dacă au asigurare din cauza coplățiilor și costurilor neacoperite. Cred că a prețui sănătatea fiecărei persoane nu doar ar schimba societatea în bine, ne-ar echipa să facem față pandemiilor. Pentru că nu am mai avea oameni care să evite să se ducă la doctor, să facă teste și să evite să fie tratați din cauza costurilor.

- Credeți că pandemia și intenția președintelui Trump de a distruge Obamacare vor juca un rol important în alegerile din acest an?

- Cred asta. Cred că sănătatea e o problemă principală pentru cei care votează și cred că oamenii încep să înțeleagă mai bine că așa-zisul program Obamacare, care este atacat, îi protejează pe oamenii care au anumite afecțiuni, le permite tinerilor să fie acoperiți de asigurarea părinților. E o lege cu beneficii, deși nu merge destul de departe. Cred că Donald Trump va avea de pierdut din partea celor care votează din motive de sănătate. Sunt multe lucruri în privința cărora oamenii nu sunt de acord cu președintele Trump, cum ar fi faptul că face comentarii rasiste, incită la violență. Săptămâna trecută susținătorii săi din Texas au hărțuit un autobuz al campaniei lui Joe Biden. Au încercat să-l oprească pe autostradă. A fost înconjurat de 100 de jeepuri. E un lucru foarte agresiv și nepotrivit iar Donald Trump i-a aplaudat pe Twitter. Cred că electoratul nostru e pregătit să vadă o schimbare, mai multă maturitate în funcție. E un coșmar ce-am trăit în ultimii patru ani.

- Stacie, să ne imaginăm că azi e 4 noiembrie și vezi că Joe Biden a câștigat alegerile. Care ar fi primele trei lucruri pe care crezi că trebuie să le facă pentru a uni țara și pentru a o duce în direcția bună?

- E o întrebare excelentă. Cred că nu vom ști rezultatul pe 4 noiembrie. Mă aștept ca Donald Trump să conteste rezultatul și o să se prelungească. Dar după ce o să se rezolve, și Joe Biden va fi confirmat oficial ca viitorul președinte, unul din primele lucruri care-mi vin în minte e legat de protestele pe care le avem de șase luni cu privire la rasismul sistemic și violența poliție. Sunt soluții care au fost propuse iar propunerile legislative au fost blocate de Senatul controlat de republicani și nu fac un pas înainte. Aș dori ca legea Breath privind rasismul sistemic și violența poliției e foarte importantă și urgentă. Cred că o altă urgență e gestionarea corectă a pandemiei, să facem contact tracing, măștile să devină obligatorii, și ce alte măsuri mai trebuie luate, ca atunci când intrăm în iarnă să fim pregătiți și când intrăm în anul viitor să avem un plan care să protejeze populația. Și să adopte legea ajutoarelor care a fost blocată în Senat. Asta e o altă prioritate. Și desigur asigurare publică. Trebuie să ne asigurăm că populația are acess la asistența medicală necesară fără costuri. Acestea ar fi principalele lucruri pentru următoarea administrație.

- Mulțumesc, Stacie. Aș mai avea o întrebare. Aș vrea să te rogi să spui trei lucuri negative din mandatul președintelui Trump, dar și trei lucruri pozitive, dacă poți.

- Aș putea începe cu cele pozitive. Am menționat anterior că actualul președinte arată mult racism și încurajează susținătorii supremației albe. Nu face nimic pentru a... Face ca lucrurile să fie mai grave. A atacat asigurările de sănătate, încearcă să-i lipsească pe oameni care beneficiază de ele prin legea ACA, care oferă protecție pentru afecțiuni cronice. E un alt aspect negativ. Și refuzul său de a acționa pentru a proteja populația americană în privința pandemiei. Cred că e un alt aspect negativ care are impact asupra multor oameni. Am avut atât de multe decese și un număr așa de mare de infectări, care tot crește. E o dezamăgire și cred că americanii vor avea ceva de spus despre asta când vor vota. În privința lucrurilor pozitive, fac parte din cealaltă tabără, cred că cel mai pozitiv lucru pe care l-am văzut e că oamenii au început să se implice tot mai mult în politică în ultimii patru ani, împotriva sa. Ăsta e un aspect pozitiv. Avem proteste care sunt mult mai bine organizate, mult mai vocale, pentru valorile lor. E un aspect pozitiv. În privința altor lucruri pe care le-a făcut, știu că a făcut câte ceva cu privire la reformarea politicilor privind pedepsele penale. Alt lucru pe care l-a făcut e că a creat o tensiune pozitivă astfel că se pot obține anumite beneficii pentru votanți.

- Un ultim lucru, chiar crezi că aceste alegeri sunt o bătălie pentru sufletul Americii, așa cum a spus Joe Biden?

- Și asta e o întrebare foarte bună și știu că ăsta e sloganul folosit de campania lui Biden. Cred că da. E un răspuns nuanțat. Cred că trebuie să facem pași pozitivi înainte, cred că sunt mulți oameni în țară, în special tineri, care nu cred că Biden e un candidat bun sau un candidat pe care-l vrem sau avem nevoie de el în acest moment, dar el e candidatul pe care-l avem și e un pas înainte față de Trump și cred, cum am spus mai devreme, că oamenii trebuie să rămână implicați, dacă vor să vadă că țara se îmbunătățește, că inegalitatea va fi rezolvată, rasismul sistemic va fi rezolvat. Oamenii trebuie să rămână implicați și să nu se aștepte ca Joe Biden și administrația sa să rezolve asta singuri.