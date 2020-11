Sună familiar? Un apel telefonic robotizat le-a cerut americanilor să stea "acasă, în siguranţă" în ziua votului

Nu se întâmplă prima dată în acest stat: un val de apeluri similare a fost semnalat în luna iulie şi comentat pe reţelele sociale.

Însă impactul potenţial al unui astfel de îndemn în ziua alegerii preşedintelui a determinat autorităţile statale să reacţioneze.

Într-o postare pe Twitter, Biroul Secretarului de Stat din Nebraska a îndemnat alegătorii să ignore mesajul robotizat, al cărui text era "This is a test, stay safe and stay home" ("Acesta este un test, rămâneţi acasă, în siguranţă").

"Secţiile de votare de pe teritoriul statului sunt deschise iar alegătorii şi membrii secţiilor de vot sunt în siguranţă. Alegerile sunt importante iar votul tău contează", este mesajul oficial, distribuit pe Twitter, menit să contracareze efectul apelurilor telefonice anonime.

Robotul care îi îndeamnă pe americani să stea acasă în ziua votului se ascunde după un număr 'local'

Nu se ştie, momentan, cine se află în spatele acestora, dar este o entitate care doreşte să îşi ascundă identitatea, pentru că numărul real este mascat iar numărul pe care îl vede persoana apelată seamănă cu unul local, relatează CNN.

Între timp, Pennsylvania, statul considerat relevant în stabilirea rezultatului final de către taberele ambilor competitori, a anunţat că peste 80% dintre voturile anticipate sau expediate prin poştă de cetăţeni au fost primite de autorităţile competente.

Pennsylvania contribuie cu votul a 20 de electori la totalul de 538 de voturi electorale în SUA.

În majoritatea statelor americane, voturile electorilor din Colegiile constituite la nivel de stat se atribuie după principiul "învingătorul ia totul", adică merg integral la candidatul care a întrunit majoritatea voturilor populare în statul respectiv.

Pentru a fi ales preşedinte, un candidat trebuie să întrunească votul a minimum 270 de electori.