Radu Tudor, despre anunţul lui Trump privind negocierile cu Iranul: Cu generalii, care-s cu cea mai mare forţă acolo, se poate discuta

Radu Tudor, analist militar şi realizator emisiuni Antena 3 CNN, şi Donald Trump, preşedintele SUA. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Analist militar şi realizator emisiuni Antena 3 CNN, Radu Tudor, a declarat luni după-amiaza într-o intervenţie live că anunţul preşedintelui SUA, Donald Trump, privind discuţiile "foarte constructive şi productive" purtate cu Iranul este binevenit, subliniind că acest conflict are evoluţii atât de periculoase şi cu efecte atât de dăunătoare pentru economia mondială. "Nu cred ca Steve Witkoff și Jared Kushner discută direct cu reprezentanţii Corpului Gardienilor Revoluţiei, care sunt adevăraţii conducători ai Iranului", a mai precizat Radu Tudor la Antena 3 CNN şi a spus că, de fapt, negocierile s-ar purta, de fapt, cu generalii, care sunt cu cea mai mare forţă în Iran, întrucât cu aceştia din urmă se poate.

"Este binevenit anunţul, pentru că acest conflict are evoluţii atât de periculoase şi cu efecte atât de dăunătoare pentru economia mondială, încât orice fel de afirmaţie legată de un posibil armistiţiu sau de încetarea definitivă a conflictului – aţi văzut că are reacţii imediate. Analiştii estimează că, în momentul în care Donald Trump a făcut acea postare cu negocieri cu iranienii şi posibila încetare a războiului, zeci, dacă nu sute de miliarde de dolari, s-au văzut în creşterile de pe bursă. Aşadar, genul acesta de demers, câtă vreme este unul serios e foarte binevenit!", a declarat Radu Tudor la "Ştiri cu Sabrina Preda şi Sergiu Cora", difuzate la Antena 3 CNN.

Ulterior, el a mai făcut următoarele precizări: "Din păcate, noi nu ştim, pentru că vedem oscilaţii de la o oră la alta: ba sunt negocieri, ba sunt bombardamente, ba va exista o misiune internaţională – se eliberează, nu se eliberează Strâmtoarea Ormuz, vor mai fi nu vor mai fi atacate statele din zona Golfului. E foarte multă volatilitate în acest război şi lipsa oricărui element de predictibilitate nu-ţi permite să faci... să spunem calcule sau iei iei angajamente ferme pentru perioada care va urma. Dar, dacă există dialog e bine".

Sabrina Preda a intervenit şi a spus: "Tocmai asta ne întrebăm şi noi: dacă există dialog în acest moment, pentru că am văzut reprezentanţii Iranului - mă refer şi la Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice, dar şi din partea guvernului, aceştia susţin că, de fapt, nu există niciun dialog cu preşedintele american".

Iar Radu Tudor a oferit explicaţiile următoare: "Senzaţia mea este că acest dialog se poartă prin intermediari, Sabrina. Nu cred ca Steve Witkoff și Jared Kushner discută direct cu reprezentanţii Corpului Gardienilor Revoluţiei, care sunt adevăraţii conducători ai Iranului. Ei sunt mâna înarmată ai ayatollahilor, cu liderii religioşi nu ai cum să porţi un dialog diplomatic, în schimb cu braţul lor armat, cu generalii, care sunt cu cea mai mare forţă în Iran, se poate.

Există state, precum Qatar sau Bahrain, care reprezintă state de contact – exact aşa se numesc ele în relaţia cu alte entităţi –, care sunt în adversitate cu Statele Unite. Vă aduceţi aminte că, inclusiv cu conducerea Hamas, s-au purtat discuţii în Qatar. Mecanismul este acelaşi: persoanele sunt bine cunoscute, iranienii, probabil, nu vor să recunoască, dar eu cred că preşedintele Trump nu minte".

Anunţul lui Trump, despre negocierile cu Iranul, în ultimele 2 zile

"Am plăcerea să vă informez că Statele Unite şi Iran au purtat în ultimele două zile discuţii foarte constructive şi productive privind o soluţionare completă şi definitivă a conflictului dintre noi din Orientul Mijlociu.

Având în vedere tonul şi caracterul acestor discuţii aprofundate, detaliate şi constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii, am dat instrucţiuni Departamentului de Război să amâne toate atacurile militare împotriva centralelor electrice şi a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile, sub rezerva succesului întâlnirilor şi discuţiilor în curs. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni!", a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Pe de altă parte, ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a anunţat că ţara noastră participă la războiul din Iran, după ce România s-a alăturat unei coaliții formate din alte cinci state europene și Japonia pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. El a spus că România ar putea trimite nave şi militari în Strâmtoarea Ormuz.