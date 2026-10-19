Rheinmetall, anunț surpriză: și elvețienii de la MSC vor plăti o parte din cei 138 milioane euro pentru Șantierul Naval Mangalia

Rheinmetall și compania elvețiană de transport maritim MSC cumpără șantierul Mangalia. Sursa foto: Facebook/Şantierul Naval Mangalia

După foarte multe controverse și un proces de atribuire netransparent în cadrul programului SAFE din România, compania germană Rheinmetall comunică întârziat ce intenții are în țara noastră. Comunicatul are și un element surpriză: deși statul român nu a negociat în acest sens, și elvețienii de la MSC vor achita o parte din suma achiziționării SN Mangalia.

Rheinmetall și compania elvețiană de transport maritim MSC intenționează să achiziționeze șantierul naval Mangalia din România, situat la sud de Constanța. Cele două companii au câștigat licitația organizată în acest sens. Scopul preluării este crearea unei unități de producție cu dublă utilizare, unde activitățile de construcții navale – atât civile, cât și militare – să poată fi dezvoltate și desfășurate în paralel, pentru piețele interne și internaționale, anunță un comunicat al companiei germane.

În acest scop, amplasamentul va fi compartimentat, în viitor, în diverse sectoare și zone de securitate. Achiziția, care urmează să fie finalizată în câteva săptămâni, presupune un preț de cumpărare de aproximativ 138 de milioane de euro, sumă ce va fi achitată în comun de cei doi parteneri.

Pentru divizia Rheinmetall Naval Systems, șantierul naval Mangalia va juca un rol esențial în construcția a patru nave, comandate de Guvernul României. Este vorba despre două nave de patrulare maritimă cu o lungime de 96 de metri și două nave de sprijin pentru scafandri, cu o lungime de 43 de metri. Totodată, șantierul este destinat să devină un centru pentru viitoare proiecte de construcții navale militare. Prin această inițiativă, Rheinmetall creează o bază scalabilă pentru proiecte viitoare în Europa de Sud-Est și își consolidează poziția pe o piață de importanță strategică.

„În urma achiziției, intenționăm să extindem și să modernizăm complet șantierul naval. Obiectivul nostru este să dezvoltăm infrastructura existentă, să îmbunătățim condițiile de producție și să adaptăm capacitatea pentru a răspunde cerințelor viitoare. Acest lucru va permite șantierului să joace, pe termen lung, un rol-cheie în implementarea activităților noastre strategice în Europa de Sud-Est și să ne consolideze prezența industrială în regiune”, a declarat Tim Wagner, CEO al diviziei Naval Systems.

Grupul tehnologic din Düsseldorf este prezent în România din anul 2024, prin intermediul companiei Rheinmetall Automecanica, situată la Mediaș.

Mesajul Rheinmetall nu precizează câte din cele 2000 de locuri de muncă de la SN Mangalia vor fi păstrate, ce sume vor fi investite pentru tehnologizare și calendarul lor.