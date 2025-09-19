S-a deschis cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare din Europa: 1.000 de locuri de muncă și autonomie strategică

Construcția fabricii a fost posibilă datorită unui sprijin de 14,5 milioane de euro din Fondul pentru o Tranziţie Justă. sursa foto: Getty

Vineri a fost inaugurată oficial, la Narva, în Estonia, cea mai mare fabrică de magneţi din pământuri rare din Europa, a anunţat Comisia Europeană într-un comunicat.

Noua unitate, finanţată prin fonduri europene, va produce magneţi permanenţi esenţiali pentru industrii strategice precum vehiculele electrice, turbinele eoliene şi microelectronica. În prezent, peste 90% din magneţii utilizaţi în UE sunt importaţi din China, ceea ce face ca deschiderea acestei fabrici să reprezinte un pas important pentru autonomia strategică și competitivitatea Europei, scrie Agerpres.

"Inaugurarea fabricii de magneţi este un exemplu perfect al modului în care politica de coeziune poate aduce o schimbare reală pentru o regiune şi cetăţenii săi prin crearea de noi locuri de muncă şi stimularea economiei. Dar nu numai atât: acest proiect finanţat de UE va contribui, de asemenea, la creşterea competitivităţii întregii UE. Aceasta arată încă o dată că politica de coeziune este o politică reciproc avantajoasă pentru toţi europenii", a declarat vicepreşedintele executiv pentru coeziune şi reforme, Raffaele Fitto.

Construcția fabricii a fost posibilă datorită unui sprijin de 14,5 milioane de euro din Fondul pentru o Tranziţie Justă. Proiectul va avea un impact semnificativ asupra economiei locale, creând până la 1.000 de locuri de muncă şi atrăgând specialişti din întreaga lume.

În plus, unitatea industrială va contribui la consolidarea capacităţii europene de producţie în domeniul magneţilor de pământuri rare şi la tranziţia regiunii Ida-Viru de la exploatarea şisturilor bituminoase, o activitate bazată pe combustibili fosili, spre o economie mai verde şi sustenabilă.