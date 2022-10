Ce spune acordul prin care liderii din UE vor să scadă prețurile la energie

"Am ajuns la un acord în domeniul energiei. Există un angajament puternic şi unanim în sensul de a acționa împreună, ca europeni, pentru a atinge trei obiective: scăderea prețurilor, garantarea securității aprovizionării şi continuarea acțiunilor de reducere a cererii", a anunțat vineri dimineață, pe Twitter, Charles Michel, președintele Consiliului European.

We have a deal on #energy.



There is a strong and unanimous commitment to act together, as Europeans, to reach three goals:

▪️lower prices

▪️guarantee the security of supply and

▪️continue to work to reduce demand.#EUCO pic.twitter.com/A2KBHJ72FL