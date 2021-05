Cîțu, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen: "A fost foarte constructivă. Facem progrese în reformele propuse"

Florin Cîțu se află la Burxelles, pentru negocierile privind Planul Național de Redresare și Reziliență. Premierul a anunțat că întâlnirea cu liderii europeni a fost una constructivă, iar reformele promise vor fi realizate prin PNRR. Totodată, Cîțu a precizat că negocierile continuă și zilele următoare.

"Am avut o întâlnire foarte constructivă cu președintele Comisiei Europene, pentru negocierile privind PNRR, așa cum confirmă și Ursula Von Der Leyen.

Facem progrese în reformele propuse. România are un plan ambițios de creștere economică sustenabilă, în urma pandemiei. Negocierile și întâlnirile continuă și mâine. Vă țin la curent", a scris Florin Cîțu pe Facebook, după întâlnirea cu Ursula von der Leyen.

La rândul său, Ursula von der Leyen a postat un mesaj pe contul săubde Twitter, după discuțiile pe care le-a avut cu premierul Florin Cîțu.

"Mulțumesc, domule premier Florin Cîțu, pentru o întâlnire cât se poate de constructivă. Lucrăm cot la cot cu România pentru a finaliza un plan solid de Redresare și Reziliență. Aprobarea ORD de către toate statele membre este un pas necesar pentru ca fondurile #NextGenerationEU să circule", a scris președintele Comisiei Europene, pe pagina sa de Twitter.

