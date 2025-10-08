„Cyber Resilience Act va fi un avantaj competitiv uriaș”. Europa pregătește o nouă eră a securității digitale

Companiile din Uniunea Europeană vor deveni mai competitive, atât pe piața internă, cât și la nivel global, odată cu implementarea Cyber Resilience Act (CRA), a declarat miercuri Luca Tagliaretti, director executiv al Centrului European de Competențe în Securitate Cibernetică (ECCC), în cadrul Conferinței de Securitate Cibernetică de la București (BCC2025), relatează Agerpres.

„Cyber Resilience Act - CRA va face multe pentru a îmbunătăţi competitivitatea companiilor noastre, atât pe piaţa internă, cât şi la scară globală. Astfel, ne vom asigura că produsele sunt sigure, sunt testate, respectă standardele şi vom garanta că datele sunt protejate. Poate că acest lucru va fi un pic dificil, dar, în final, oferă un mare avantaj competitiv. Trebuie să fim bucuroşi pentru asta”, a afirmat Tagliaretti.

El a reamintit că există fonduri alocate încă din 2022 pentru aplicarea CRA, iar primele proiecte sunt deja operaționale.

„Există fonduri alocate, încă din 2022, pentru implementarea Cyber Resilience Act. Acum suntem deja în momentul în care o serie de proiecte încep să funcţioneze. Aş vrea să menţionez câteva dintre ele. Cel mai important în acest moment este Proiectul SECURE (Sustainable Careers for Research Empowerment), o iniţiativă lansată de cinci Centre Naţionale de Coordonare (NCC). Vreau să mulţumesc NCC-urilor care au luat această iniţiativă, pentru că au anticipat nevoile pieţei şi s-au asigurat că sunt pregătite. Cred că s-au mobilizat 22 de milioane de euro pentru asta. Aceste NCC-uri vor colecta date de la IMM-uri, care reprezintă 99% din economia noastră.”

Platforme de testare și seminarii pentru implementarea CRA

Reprezentantul ECCC a precizat că, până la aplicarea obligatorie a regulamentului, vor fi organizate seminarii de specialitate și va fi creată o platformă de testare a competențelor pentru companiile și instituțiile vizate.

„Proiectul SECURE va permite tuturor să se adreseze mai întâi instituţiilor competente din ţara lor, cum ar fi NCC, să îşi exprime interesul, după care vor primi finanţare pentru tehnologie şi pentru implementarea Cyber Resilience Act. Există şi o platformă disponibilă pentru ca fiecare să îşi testeze propriile abilităţi. De asemenea, vor exista seminarii web şi documentaţie de conştientizare disponibilă pentru toată lumea. Cred cu adevărat că acesta este unul dintre cele mai de succes proiecte de cooperare transfrontalieră între statele-membre”, a spus Luca Tagliaretti.

Ce aduce nou Cyber Resilience Act

Adoptat de Comisia Europeană în octombrie 2024, Cyber Resilience Act va deveni obligatoriu pentru producători începând din decembrie 2027. Documentul stabilește un nivel minim de securitate cibernetică pentru toate produsele conectate la rețea care se vând pe piața europeană.

Producătorii au la dispoziție 36 de luni pentru a-și adapta produsele la noile cerințe, iar de la 11 decembrie 2027, toate produsele noi vor trebui să respecte integral regulile CRA.

Noile norme impun:

design securizat al produselor;

protecție împotriva vulnerabilităților cibernetice;

suport pe întreg ciclul de viață al produsului (actualizări și patch-uri de securitate).

Aceste cerințe se aplică tuturor produselor digitale vândute în UE, fie că sunt independente, fie integrate în alte sisteme.

BCC2025, platformă europeană de cooperare în securitate cibernetică

Conferința de Securitate Cibernetică de la București (BCC2025), organizată între 6 și 9 octombrie de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), cu sprijinul Centrului Național de Coordonare al României (NCC-RO) și al Asociației Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI), reunește experți europeni în domeniu, oficiali ai Comisiei Europene și reprezentanți ai industriei de tehnologie.

Evenimentul are ca obiectiv principal consolidarea cooperării transfrontaliere și accelerarea implementării Cyber Resilience Act în toate statele membre.