Daniel Buda: Vrem o egalizare a subvențiilor între fermierii din Est și din Vest. Diferențele sunt de la 100 până la 150 de euro

Diferențele de plată între fermierii din Est și cei din Vest ajung la sume cuprinse între 100 și 150 de euro pe hectar / Foto: Getty Images

Discuții aprinse în Parlamentul European pe tema egalizării subvențiilor pentru fermierii din Est și din vestul Europei. Europarlamentarii cer Comisiei Europene o convergență reală a plăților directe, astfel încât fermierii din România să beneficieze de același sprijin ca și cei din Franța sau Italia. Diferențele actuale ajung până la 150 de euro pe hectar, iar regulile europene limitează capacitatea statelor membre de a interveni pentru a sprijini suplimentar agricultorii afectați. Subiectul a fost dezbătut în emisiunea Be EU cu Sabina Iosub.

Europarlamentarul Daniel Buda a vorbit în cadrul emisiunii Be EU despre aceste diferențe.

„În zona aceasta dezbatem aici, în Parlament, și pe ceea ce înseamnă această convergență a plăților, adică o egalizare a subvențiilor între fermierii din Est și din Vest. Vreau să vă spun că am depus un amendament în acest sens, împreună cu alți 80 de colegi, de la care am luat semnătura și a fost destul de complicată chestiunea aceasta, însă pe mine mă interesează foarte mult ca, din perspectiva și a mesajului care se transmite către Comisia Europeană, că avem nevoie de același start și pentru fermierii din Uniunea Europeană, și pentru fermierii din Italia, Franța și așa mai departe”, a declarat Daniel Buda.

El a explicat că diferențele de plată între fermierii din Est și cei din Vest ajung la sume cuprinse între 100 și 150 de euro pe hectar.

„Diferențele sunt de la 100 de euro până la 150, depinde de statele despre care vorbim. Dacă mă duc în Malta, de exemplu, sau în Cipru, unde este o climă foarte uscată, unde accesul la terenuri este foarte limitat și așa mai departe, pot să înțeleg nevoia unor plăți diferențiate, dar este important să mă lase pe mine, ca și stat membru, ca în anvelopa mea bugetară pe care eu o am, să pot să fac o stimulare a fermierilor în această zonă.

Avem niște limitări. Stat sub plata de bază, care este de 90 de euro în România, în alte state, pot să meargă mai sus. Aici e problema până la urmă. Și atunci mă interesează să pot să dau posibilitatea statului membru să vină cu niște plăți diferențiate”, a mai adăugat acesta.

Europarlamentarul a dat exemplul Italiei, unde finanțările sunt direcționate pe regiuni și sectoare strategice.

„Uitați-vă în Italia, de exemplu, pentru că vorbim de convergența internă, nu doar externă, ei au o abordare pe regiune, dezvoltă o altă regiune pe sectorul vinului, de exemplu, până la un anumit nivel. Pe urmă opresc finanțarea și mă duc să dezvolt alte sectoare în alte zone, cum este și la noi în România, pe partea de creștere a porcului, de exemplu.

Aici ar trebui să putem să venim și aici ministerul a făcut pași concreți în această direcție, în sensul în care dezvoltăm sectorul pentru că eu sunt deficitar ca stat. Eu import astăzi 85% din carnea de porc pe care o consumăm în România, o importă din afara României, în condițiile în care, în același timp, sunt un mare exportator de cereale. Adică este un paradox incomensurabil.

Ministerul are niște politici foarte adecvate pe această chestiune, însă avem nevoie de această formă de sprijin care vine și de la nivelul Uniunii Europene pentru că trebuie să dezvoltăm aceste sectoare. Una peste alta, va fi votul în Parlament, pentru mine este foarte important că am reușit ca prin acest vot să atrag atenția asupra acestei situații și Comisia Europeană să vină să permită până la urmă, pentru că vom începe să lucrăm pe ceea ce înseamnă pact acum, noi discutăm de un raport din proprie inițiativă a lui Carmen Crespo Díaz, unde depunem diverse semnale.

Eu deja, prin faptul că s-a depus acest amendament, am atras atenția asupra acestei realități pe care o avem și diferențierea între statele membre, astfel încât Comisia Europeană să vină cu niște propuneri care să fie, să spun așa, în această logică”, a încheiat europarlamentarul Daniel Buda.