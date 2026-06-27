Europarlamentar lituanian, despre avantajele comerţului global: "Acordul UE-Mercosur deschide o piaţă de 700 de milioane de oameni"

Avantajele comerţului global, după acordul UE-Mercosur. Sursa foto: Getty Images

Europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius spune, la emisiunea Be Eu, de la Antena 3 CNN, că UE, fiind cea mai mare economie globală, trebuie să se orienteze către tot mai mulţi parteneri în comerţul internaţional. "Acordurile de liber schimb şi intensificarea comerţului cu marile puteri economice globale aduc mereu alternative mai bune pentru noi toţi", a afirmat Austrevicius.

"Ne aflăm într-o situaţie diferită acum, a unei instabilităţi a comerţului mondial, dar şi pentru că nu mai avem timp de pierdut. Adică nu ne putem gândi la infinit dacă ar trebui să încheiem un acord de liber schimb cu terţe ţări. Cred că Europei, fiind cea mai mare economie globală, îi este pur şi simplu scris să mulţi parteneri, iar cu cât platformele comerciale pe care le stabilim sunt mai mari şi mai unite, cu atât mai bine pentru ambele părţi.

Tocmai am semnat Acordul Mercosur, care deschide o piaţă de 700 de milioane de oameni şi am început cu aplicarea provizorie.

Nu susţin că agricultura din UE ar fi într-o poziţie mai proastă acordurile de liber schimb. Europenii au, în mod tradiţional, dreptul la alimente de calitate. Sectorul agricol este un furnizor important. Dar nu văd un risc major ca, de exemplu, produsele lactate canadiene să concureze cu cele româneşti sau lituaniene. Poate că unele sortimente de brânză vor ajunge pe rafturile de la noi.

Agricultura reprezintă încă o parte foarte mică", a afirmat europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius.

Acesta consideră că UE trebuie să facă comerţ cu cât mai mulţi parteneri posibil.

"Pe de altă parte, acordurile de liber schimb şi intensificarea comerţului cu marile puteri economice globale aduc mereu alternative mai bune pentru noi toţi.

(n.r. - pe ce zonă a lumii trebuie să ne concentrăm?) Cred că trebuie să facem comerţ cu cât mai mulţi parteneri posibil", mai susţine europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius.