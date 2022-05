Europarlamentarul Daniel Buda, despre impactul răboiului din Ucraina: "Comisia Europeană a permis să se facă relocări de fonduri pentru a sprijinii refugiații"

”Acest război din Ucraina are un impact foarte mare pentru agricultură. Ieri, în cadrul Comisiei pentru agricultură am discutat acest subiect, împreună cu reprezentanții Comisiei Europene. Am solicitat și obținut informații legate de ce se întâmplă acolo și, bineînțeles, am vorbit despre ce e de făcut în perioada următoare, pentru că, din păcate, suntem într-o situație nu tocmai confortabilă.

Am avut o discuție puțin mai dură cu cei de la Comisia Europeană, în care le-am explicat un pic să nu mai dăm mesaje alarmiste, pe de-o parte, dar, pe de altă parte, nici totul nu trebuie să fie roz și frumos, pentru că Uniunea Europeană și restul lumii importau din Ucraina și din Rusia jumătate din producția de foraje proteice. Ca să înțelem puțin această componentă importantă, pe care multă lume nu o comensurează, pe bună dreptate: producția de carne de porc, de carne de pasăre și de carne de vită este subsumată acestui furaj proteic, în sensul că nu poți să faci această producție fără să ai acest furaj la dispoziție.

Fiind în acestă situație cu războiul din Ucraina, bineînțeles că nu se mai poate produce la același nivel, din cauza faptului că terenurile au rămas nelucrate. Trebuie să dicutăm despre ce e de făcut, pentru că acum discutăm despre ceea ce înseamnă aprobarea acestor planuri naționale strategie, care vor sta la baza implementării noului regulament privind politica agricolă comună și am cerut Comisiei Europene să le ofere statelor membre posibilitatea de rearanja aceste planuri în funcție de nevoile lor.

Pe de altă parte, am avut o discuție cu domnul ministrul Boloș, de la fondurile europene, despre ce trebuie să facem cu privire la această situație critică în care ne aflăm la nivelul Uniunii Europene și am solicitat, iar domnia sa a fost de acord, și încercăm în acestă direcție să mutăm banii necheltuiți de pe alte axe de finanțare la agrigultură sau la ceea ce înseamnă dezvoltarea de componente de procesare. Din nefericire, România are aceată problemă în interiorul țării, legată de faptul că nu reușim să procesăm destulă producție brută astfel încât să nu importăm produs finit.

Comisia Europeană a permis să se facă relocări de fonduri pentru a sprijinii refugiații, iar ei trebuie să și mănânce. Ca să le putem da de mâncare, trebuie să dezvoltăm sectorul agricol. Nu sunt puțini refugiați, cu siguranță vor fi și mai mulți.

De asemenea, am avut o discuție foarte importantă legat de ceea ce înseamnă producția cărnii de porc în România. Din nefericire, România importă peste 70% din producția de carne de porc care se consumă în interiorul țării, în condițiile în care noi suntem mari exportatori de porumb, de grâu și de alte furaje. Am cerut Comisiei Europene să vină cu niște mecanisme prin care să sprijine țările membre să-și dezvolte acele sectoare din zootehnie care sunt deficitare.

Nu avem suficiente ferme zootehnice pentru a ne produce întreg necesarul de carne de porc, explică eurodeputatul. Mai suntem deficitari, în sectorul agricol, pe partea de procesare. ”Am reușit să punem în Planul Național Strategic bani pentru a dezvolta această componentă de procesare a produsului brut din agricultură, abatoare, carnagerii, fabrici de pâine”.

Importăm mai mult decât exportăm, subliniază Daniel Buda: ”de la an la an, această balanță se adâncește, adică ajungem să importăm mai mult decât în anul precedent”.

”Este important să facem proiecte pe fonduri europene, astfel încât să putem să cheltuim banii pe care îi avem la dispoziție și să cumpărăm tehnilogie modernă, care să ne permită să fin performanți și, în același timp, competitivi cu fermierii din Uniunea Europeamă”.

Întrebat dacă situația din Ucraina a creat și o oportunitate pentru România în zona agriculturii, Daniel Buda a explicat că ”este complicat să vorbești de oportunități în contextul unui război, când mor oameni, dar așa este. Se discuta în Comisia pentru agricultură că este posibil ca unul dintre motivele care au stat la baza atacării de către Rusia a Ucrainei este tocmai pentru a o scoate de pe piața agricolă, pentru că era un competitor foarte serios: 25% din producția mondială de grâu era asigurată de Ucraina, la floarea soarelui - 50%, sunt niște chestiuni foarte serioase. Evident că avem această ocazie de a suplini celelalte piețe, care în momentul de față nu sunt acoperite din cauza lipsei produselor din Ucraina”.