Gheorghe Falcă, europarlamentar: "Manipularea a pătruns foarte rapid, iar Europa a fost nepregătită. Se atacă valorile europene"

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a tras un semnal de alarmă la emisiunea Be EU, de la Antena 3 CNN, asupra vitezei cu care se răspândeşte dezinformarea în Europa. Sursa foto: Antena 3 CNN

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a tras un semnal de alarmă la emisiunea Be EU, de la Antena 3 CNN, asupra vitezei cu care se răspândeşte dezinformarea în Europa. Acesta este de părere că "dintr-o dată, pe piaţă, prin aceste platforme sociale, au apărut externii. Manipularea a pătruns foarte rapid. Europa a fost nepregătită. Se atacă valorile europene. Trebuie să găsim un mecanism de lucru faţă de aceste platforme".

Gheorghe Falcă a mai vorbit şi despre modelele europene pe care trebuie să le urmeze România, pentru o dezvoltare cât mai sănătoasă în toate domeniile.

"CE a solicitat domnului Draghi o analiză a economiei europene în comparaţie cu celelalte economii şi acolo vedem un parcurs pe care UE şi statele membre trebuie să-l urmeze. Şi pornim de la cuvântul "reformă". Şi UE are nevoie de reformă şi debirocratizare. Comisia a început o procedură pentru a reduce mecanismele de lucru, pentru a reduce cheltuielile până la 4,4 miliarde de euro. Şi statele membre trebuie să facă acelaşi lucru.

Sunt provocările la care nu ne-am gândit în 2019: pandemie, război. UE este în acest moment axată pe două direcţii: securitatea economică şi securitatea militară. În această competiţie cu China şi SUA trebuie să devenim puternici. Fiecare stat membru trebuie să-şi producă propriile reforme.

Modele din Europa

Atunci când ai o problemă, ai deja un model bun în Uniunea Europeană. Când vrei să faci digitalizare, ai modelul estonian. Când vorbeşti despre agricultură, ai 2 modele performante: Franţa şi Polonia. Când fermierul român merge la bancă pentru a face un împrumut, spune că are nevoie de 70 de pagini. Fermierul francez are nevoie de 3, cel polonez de 4 pagini.

Dacă vorbim de Administraţie, trebuie să vedem când România a făcut ultima organizare administrativă... în 1968. Nu putem trăi cu trecutul.

Importanţa AI în economie

Nu pregătim oamenii pentru a şti să folosească în economie Inteligenţa Artificială. Deja sunt ţări care predau copiilor modul în care trebuie să folosească AI. Acei copii vor fi mai competitivi decât copiii noștri.

Trebuie să recunoaștem că Europa a pierdut bătălia informațională. Dintr-o dată, pe piaţă, prin aceste platforme sociale, au apărut externii. Manipularea a pătruns foarte rapid. Europa a fost nepregătită. Se atacă valorile europene. Trebuie să găsim un mecanism de lucru faţă de aceste platforme.

Noi trebuie să sancţionăm drastic pe cei care aduc dezinformarea, agresivitatea. Cine crede că un politician merită să fie înjurat nu realizează că urmează el să fie înjurat de persoana respectivă. Trebuie să lucrăm la legislaţie. Ce i-a permis unui român să-l pălmuiască pe un srilankez? Dacă nu acţionăm, ritmul de dezvoltare va fi mic", a afirmat Gheorghe Falcă la Be EU.