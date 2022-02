Președintele Iohannis, anunț după întâlnirea cu șefa Parlamentului European

Iohannis s-a întâlnit vineri cu șefa Parlamentului European.

"Încântat să o cunosc pe Roberta Metsola, președintele Parlamentului European. Am discutat situația de securitate în desfășurare în regiunea noastră și felul în care poate fi sprijinită Ucraina. Este la fel de important ca sprijinul Uniunii Europene pentru Moldova să continue", a scris Iohannis pe Twitter.

Potrivit președinției române, Klaus Iohannis a reiterat în cadrul întâlnirii interesul major al României de a adera la Spațiul Schengen, exprimând apreciere pentru poziția cunoscută a Parlamentului European în favoarea aderării țării noastre.

De asemenea, președintele român a pledat pentru o abordare comună a Uniunii care să vizeze pregătirea unor măsuri ferme și credibile în vederea detensionării situației de la granița estică a Ucrainei, inclusiv sancțiuni.

La rândul său, Roberta Metsola, a exprimat deschidere pentru o colaborare activă cu țara noastră pe dosarele de interes comun și, totodată, a reafirmat susținerea sa și a Parlamentului European pentru aderarea României la Schengen, se spune în comunicatul președinției României.

