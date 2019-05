Marian-Jean Marinescu, europarlamentar PNL: „Eu nu am votat și nu voi vota niciodată împotriva României”

Sabina Iosub a discutat la „Be EU LIVE”, alături Marian-Jean Marinescu, europarlamentar PNL, despre mari teme europene.

Întrebat în ce poziții cheie ar putea ajunge românii care fac parte din PPE, Marinescu a declarat că încă nu a avut o discuție cu toată delegația.

„Eu cred că putem avea un vicepreședinte de grup, trebuie să ne facem calculele foarte bine pentru că un președinte de Comisie e mai valoros decât un președinte de Parlament, dar să vedem și opțiunile colegilor. Sunt convins că putem să avem și o președinție de comisie, dar depinde care”, a spus el.

Ce vă doriți personal de la noul mandat?

„Am niște chestii pe care le-am început deja și sunt unele pe care aș vrea să le încep, pentru că nu am reușit până acum. Sunt niște lucruri mai deosebite. Am în primul rând politica de transport, voi continua negocierile să închid acest dosar.

Am studiul referitor la traficul aerian care va revoluționa traficul aerian din Europa, asta înseamnă că se va mări capacitatea spațiului aerian cu cel puțin 25% fără întârzieri.

Mai am un studiu care se referă la un sistem de trafic în spațiu propus de mine și votat în Parlament și mai am unul, refuzat anul trecut, un proiect pilot despre accesul la medicamente și despre un cadru european pentru sistemele de sănătate”.

Ce vedeți schimbându-se la nivel european astfel încât să simțim și în statele membre?

„Am observat că sunt câteva medicamente uzuale. Aspirină la noi costă mai mult decât în Belgia. Am început să mă interesez de sisteme(...). Industria farmaceutică este extrem de puternică.

Am propus acest proiect și din păcate Comisia nu i-a dat o evaluare pozitivă.

Bătălia cu industria farmaceutică este cea mai complicată. Voi relua proiectul”, a mai spus Marian-Jean Marinescu.

„Eu nu am votat și nu voi vota niciodată împotriva României. Voi face în continuare același lucru, poate cu mai multă experiență, cu mai multă cunoaștere a ceea ce se întâmplă acolo, pentru că am stat în Parlamentul european cu ochii deschiși. Știu bine cum merg lucrurile, știu unde să mă duc să am câștig de cauză și voi face în continuare asta. Mă ocup de lucruri care sunt de mare impact la oameni” a precizat europarlamentarul PNL.