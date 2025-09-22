„Nu e doar despre cifre”. Europa își caută doctorii peste granițe: deficit de aproape 1 milion de lucrători sanitari până în 2030

2 minute de citit Publicat la 09:05 22 Sep 2025 Modificat la 09:17 22 Sep 2025

Numărul medicilor formați în străinătate din regiunea europeană a crescut cu 58% într-un deceniu. sursa foto: Getty

Dependența Europei de medici și asistente proveniți din alte țări este în creștere și ar putea crea dificultăți pentru sistemele de sănătate în anii următori, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS) într-un nou raport, relatează Euronews.

Regiunea europeană a OMS, care cuprinde 53 de țări din Europa și Asia Centrală, ar putea înregistra un deficit de 950.000 de lucrători în domeniul sănătății până în 2030 – un gol pe care încearcă să-l acopere prin imigrație.

Între 2014 și 2023, numărul medicilor nou-intrați pe piața muncii europene aproape s-a triplat, iar numărul asistentelor a crescut de cinci ori, potrivit raportului.

În aceeași perioadă, numărul medicilor formați în străinătate a crescut cu 58%, iar cel al asistentelor cu 67%. Germania și Regatul Unit au fost responsabile pentru cea mai mare parte a acestei creșteri.

Până în 2023, 60% dintre medicii noi și 72% dintre asistentele noi de pe piața muncii europene erau formați în afara țărilor în care lucrează. Aceștia provin atât din state europene vecine, cât și din Asia, Africa sau Americi.

Această schimbare a creat o divizare clară: țările din estul și sudul Europei pierd personal medical către statele din vest și nord, ceea ce agravează deficitul în unele zone, dar îl compensează în altele, se arată în raport.

„Nu este vorba doar despre cifre”, a declarat într-un comunicat dr. Natasha Azzopardi-Muscat, șefa echipei OMS Europa pentru politici naționale de sănătate și sisteme.

„În spatele fiecărui medic sau asistent care emigrează se află o poveste de ambiție și oportunitate, dar adesea și de sacrificiu pentru familie și de presiune asupra sistemelor de sănătate naționale pe care le-au lăsat în urmă”, a adăugat ea.

Aceste provocări ar putea deveni și mai intense în anii următori, pe fondul creșterii cererii de servicii medicale din cauza îmbătrânirii populației, dar și al pensionărilor din sectorul sanitar care vor fi greu de înlocuit. În unele țări, peste 40% dintre medici au vârsta de 55 de ani sau mai mult.

Acest lucru „va amplifica inevitabil presiunea pentru recrutarea internațională activă”, se arată în raport.

Reprezentanții OMS au cerut statelor să își intensifice eforturile de a păstra personalul medical și de a-și îmbunătăți planificarea forței de muncă pentru viitor.

Ei au subliniat că politicile trebuie să abordeze diferiții factori și efecte ale diverselor forme de muncă internațională – de la relocări pe termen lung la contracte scurte sau naveta zilnică peste granițe.

„Migrația personalului medical este o realitate în piața muncii interconectată a Europei și trebuie gestionată într-un mod mai echitabil și mai sustenabil”, a spus Azzopardi-Muscat.