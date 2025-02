Peste 22.000 de conturi de TikTok din Turcia au făcut campanie pentru AUR și Călin Georgescu

Europarlamentarul a explicat că membrii comisiei pentru apărarea democrației nu își doresc închiderea TikTok sau a altor rețelele sociale, ci găsirea de soluții ca situația din România să nu se mai repete cu atât mai mult cu cât urmează alegeri și în alte state europene, printre care Germania. Foto: Hepta

Europarlamentarii din comisia pentru apărarea democrației au dezbătut luni raportul francez care a arătat cum au fost manipulate alegerile din România. Cristi Terhes, membru în comisie, a explicat că au fost descoperit peste 22 de mii de conturi operate din Turcia, care au folosit boți pentru a păcăli algoritmul TikTok pentru AUR și Călin Georgescu și astfel ele au fost distribuite masiv pe rețeaua socială. Mai mult, platforma nu a putut identifica cine a plătit pentru aceste conturi. De asemenea, europarlamentarul român a mai spus că micro-influencerii care au făcut campanie electorală pentru Călin Georgescu au fost plătiți și mulți nici nu au știut pe cine promovează.

„Dacă România are 9 milioane de useri azi pe TikTok din 19 milioane și ai cel puțin 300.000 de conturi pe care TikTok spunea zilele trecute într-un comunicat de presă că au fost eliminate ca urmare a faptului că au fost folosite în mod special pentru inducerea în eroare a utilizatorilor. Ca urmare stai și te intrebi am avut sau nu am avut cu adevărat alegeri libere și corecte?”, a spus Cristi Terhes.

Europarlamentarul a spus că la comisie s-au discutat concluziile TikTok după alegerile din România.

„TikTok spune că a identificat 4453 de conturi operate din Turcia pentru AUR și pentru Călin Georgescu în 17 decembrie. TikTok face update pe 7 ian și spune că în urma anchetei de la cele 4453 s-au găsit 22.764 de conturi operate din Turcia, conturi cu două sau trei clipuri. Țineți minte boții ăia de aveai zeci de mii de comentarii pe secundă, al căror rol era să împingă postările? Aceste conturi au fost operate din Turcia, un stat în afara UE, un stat care ne e prieten, întrebarea e cine a plătit? O terță parte a plătit a spus TikTok, dar nu a putut identifica cine a plătit concret, aici e atributul statului român”, a spus Cristi Terhes.

Cristi Terhes a atras atenția că în țara noastră, în ciuda legii „draconice” privind finanțarea electorală, Călin Georgescu a declarat finanțare „zero”, iar acesta este motivul pentru care au fost anulate alegerile, alături de motivul manipulării pe TikTok.

„Ori CCR când a anulat întregul proces electoral fix despre lucrul ăsta a vorbit. Că s-a folosit o campanie în masă de manipulare și de dezinformare a populației, ceea ce a încălcat corectitudinea alegerilor. Când ți se încalcă carcaterilor corect al unei alegeri implici ți se încalcă și suveranitatea națională. Acesta a fost un aspect foarte important care a fost dezbătut”, a spus europarlamentarul.

130 de micro-influenceri au fost folosiți în campania lui Călin Georgescu.

„E o problemă că un microinfluencer face campanie electorală? NU. E liber să facă. E o prbolemă că e plătit cu bani și face campanie pe perioada campanie fără să spună, da?Au fost manipulați algoritmii în masă într-un mod care a dezinformat”, a mai spus Cristi Terhes.

Europarlamentarul a explicat că membrii comisiei pentru apărarea democrației nu își doresc închiderea TikTok sau a altor rețelele sociale, ci găsirea de soluții ca situația din România să nu se mai repete cu atât mai mult cu cât urmează alegeri și în alte state europene, printre care Germania.

„Sunt împotriva închiderii TikTok și a cenzurii, dar e important în campanie electorală ca toți candidații să aibă șanse egale (...). Suntem într-o situație extrem de delicată și prefer să îmi păstrez pragmatismul. E important, nu cred că e util pentru democrație să ajungi la o cenzură în masă. Nu poți nici să ignori pentru că evident că viciază procesul electoral și suveranitatea națională. În situații extreme iei măsuri extreme”, a spus europarlamentarul și a explicat că o astfel de măsură extremă a fost și decizia Curții Constituționale de a anula scrutinul din decembrie anul trecut și de a relua întreg procesul electoral.

