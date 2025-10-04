Programe europene împotriva femicidului. Firea: "În Spania, victimele apasă pe un buton. Am propus sprijin de implementare în România"

Europarlamentarul Gabriela Firea a vorbit, sâmbătă, despre cazurile tot mai frecvente de femicid din România. Ea a spus, la Be EU cu Sabina Iosub, că "există programe europene care chiar înainte de vacanța europarlamentară, au obținut bugete substanțiale pentru protejarea drepturilor femeilor". Ea a spus că aceste incidente trebuie prevenite, dând exemplu Spania: Printr-o simplă apăsare de buton, autoritățile sunt alertate imediat.

"Teoretic, avem un avans în ceea ce privește acest subiect extrem de complex și grav — mai ales în ultima perioadă în România. Însă, la nivel practic, observăm că astfel de evenimente dramatice, nu doar neplăcute, sunt din ce în ce mai frecvente. Pare că regresăm, în ciuda sprijinului din partea Uniunii Europene și a Comisiei Europene. Există programe europene care, chiar înainte de vacanța europarlamentară, au obținut bugete substanțiale pentru protejarea drepturilor femeilor, inclusiv în ceea ce privește violența domestică, violența sexuală și femicidul — fenomene din păcate tot mai des întâlnite și în România.

Este grav. Foarte grav. Și, din păcate, se ia atitudine mult prea târziu. Se pierd vieți omenești, iar familii întregi sunt distruse", a spus ea.

Firea a argumentat de ce spune că există un regres, dând exemplul Spaniei, unde victimele "apasă pe un buton şi autorităţile sunt în alertă.

"De ce spun că există un regres? Pentru că atât în mediul online, cât și pe stradă sau la locul de muncă, se manifestă tot mai multă violență — verbală, incitare la ură, la violență, dar și discriminare.

Femeile sunt în continuare discriminate în mediul universitar, în viața profesională, indiferent că vorbim despre sistemul public sau despre cel privat, în spațiul public, dar și în familie.

Programele Uniunii Europene ajută — ele oferă o bază și o direcție inspirată din modele care funcționează deja în alte țări europene. De exemplu, Spania a reușit să reducă semnificativ cazurile de violență domestică și sexuală printr-o soluție extrem de simplă: un buton pe telefonul mobil, accesibil oricui.

Cu alte cuvinte, nu mai este nevoie ca victima să sune la poliție sau ca cineva din jur să audă ce se întâmplă și să intervină. Printr-o simplă apăsare de buton, autoritățile sunt alertate imediat. Un gest simplu, concret, dar extrem de eficient. Acest model este deja preluat și de alte țări europene și este în curs de implementare", a subliniat ea.

Ea adăugat că a discutat despre implementarea acestui sistem şi în România.

"Am discutat despre acest subiect atât în comisii, cât și cu colegi europeni, și am adresat mai multe propuneri către comisarul de resort pentru ca România să primească sprijin tehnic în implementarea acestui sistem. Pentru că o femeie aflată în pericol nu ar trebui să aștepte ca altcineva să audă sau să intervină. E nevoie de instrumente concrete, rapide și eficiente.

Nu este suficient să avem doar mai multe adăposturi — care, da, trebuie să existe, să ofere casă, masă, sprijin pentru reintegrarea în piața muncii. Dar, mai ales, trebuie să prevenim", a spus ea.