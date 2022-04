Cum vor fi ajutate Ucraina și Moldova să exporte produsele agricole, ca urmare a impactului negativ al războiului asupra rutelor de transport | Explicațiile Adinei Vălean

Comisarul European pentru Transport, Adina Vălean, a declarat că o soluție pe care a propus-o Comisiei Europene este liberalizarea permiselor pentru tranzit și operațiuni bilaterale cu Uniunea Europeană.

„Impactul din punct de vedere al transportului și al coridoarelor de transport pentru mărfuri și pentru export este foarte mare pentru Ucraina și Moldova. Ea avea principalele rute spre Est prin Ucraina, deci s-au închis, nu are ieșire la mare, este ca o țară blocată, cu o singură frontieră spre Vest. De asemenea, Ucraina cu tot Estul și Sudul sub asediu are nevoie de rutele spre Vest. Ceea ce înseamnă că majoritatea produselor trebuie scoase din Ucraina și Moldova.

Vorbim în principal de produse agricole. Este o întreagă dezbatere referitor la o posibilă criză de hrană. Interesul este cum faci să îi ajuți să iasă cu produsele agricole din țară. O soluție pe care am discutat-o cu ei și pe care Comisia o va rezolva este aceea a liberalizării permiselor de transport în Uniunea Europeană. Până acum funcționa un număr de permise pe an, bilateral cu orice țară din UE, atât pentru Moldova cât și pentru Ucraina.

Nu se mai poate. Inițial m-au rugat să cresc numărul de permise, dar e imposibil să alerg după fiecare țară pentru că unul poate să dea 500 și altul 1.000 și ne încurcăm complet. Am propus liberalizarea permiselor pentru tranzit și operațiuni bilaterale cu Uniunea Europeană, atât pentru Moldova, cât și pentru Ucraina.

Va fi foarte important, atâta timp cât rezistă o parte dintre porturile de la Marea Neagră ale Ucrainei, să se poată face un sistem de barje care să scoată producția agricolă a Ucrainei către Constanța, de unde să poată fi transportată mai departe.”, a explicat Adina Vălean.