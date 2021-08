Vești bune pentru şoferii români de TIR: Se construiesc 41 de parcări noi de camioane, cu zone sigure și securizate

"Vești bune pentru transportatorii români

Transportatorii români de marfă se simt în nesiguranță în multe state ale Uniunii Europene și pentru că am asistat la tragedii precum cele întâmplate în Franța, când șoferul Mihai Spătaru a fost asasinat într-o parcare în luna mai în fața propriei soții, am solicitat atât Comisiei Europene, cât și Guvernului Franței o implicare mai mare în a oferi condiții cât mai sigure pentru șoferii mașinilor de marfă, cunoscut fiind faptul că în parcările franceze se comit tot mai des acte de tâlhărie sau chiar incidente soldate cu pierderea de vieți ale șoferilor. Răspunsul primit din partea Comisiei Europene arată că în prezent se construiesc 41 de parcări noi cu zone sigure și securizate de parcare pentru camioane (SSTPA - safer and more secure truck parking areas - link in primul comentariu).

De asemenea, Comisia Europeană va crea cadrul necesar prin care se vor stabili standardele de certificare pentru parcările de camioane sigure și securizate la nivelul întregii Uniuni. Acest document va clasifica nivelul de securitate al fiecărei parcări și va impune un pachet minim de servicii pentru aceste zone de parcare.

Comisia, de asemenea, va susține financiar atât statele membre, dar și direct operatorii privați, pentru a construi cât mai multe zone sigure și securizate de parcare pentru camioane (SSTPA-uri) sau pentru a le moderniza pe cele existente.

Voi urmări implementarea acestui program european atât de necesar tuturor celor care își desfășoară activitatea în acest domeniu ce pune Europa în mișcare", a scris eurodeputatul într-o postare pe Facebook.

Tot Eugen Tomac a mai ridicat problema siguranței transportatorilor și în trecut.

Pe site-ul Parlamentului European apare această luare de poziție a eurodeputatului:

"Viața șoferilor de camion nu mai este în siguranță în zona Calais. De exemplu, Mihai Spătaru, un șofer român, a fost înjunghiat într-o zonă de parcare chiar în fața soției sale. Mulți șoferi și asociații de transport rutier raportează jafuri, furturi de combustibil sau probleme cu navigatorii care doresc să intre în Marea Britanie. Între timp, autoritățile franceze par să nu fie de acord cu cea mai eficientă modalitate de prevenire a numeroaselor atacuri care au loc în zonă.

Statelor membre li se cere să asigure perioade de repaus zilnic și săptămânal pentru șoferi în condiții optime din punct de vedere al standardelor de siguranță, sănătate și cazare, în conformitate cu dispozițiile noului pachet de mobilitate al UE. Cu toate acestea, în cazul în care șoferii de camioane sunt în pericol de a fi atacați, chiar și în zonele de parcare în timpul perioadelor de odihnă, este clar că cerințele relevante ale UE nu sunt îndeplinite de fapt.

Cum intenționează Comisia să se asigure că standardele de siguranță sunt respectate în zonele de parcare și pe rutele majore de tranzit? Ce sprijin va oferi statelor membre pentru eforturile de a proteja șoferii de camione în fața faptelor fărădelege?"

Comisarul european al Transporturilor, Adina Vălean, i-a răspuns apelului:

"Pentru a se asigura că șoferii se pot odihni în siguranță pe șosele, ar trebui construite în UE zone de parcare pentru camioane mai sigure și mai securizate (SSTPA - safer and more secure truck parking areas). În conformitate cu Pachetul Mobilitate I, Comisia lucrează în prezent la un act delegat de stabilire a standardelor și a procedurilor UE de certificare a SSTPA-urilor. Acest act va furniza cerințe clare privind nivelurile de securitate și un nivel comun de servicii pentru aceste zone de parcare. Comisia sprijină statele membre și operatorii privați în eforturile lor de a construi mai multe SSTPA-uri în UE, prin asigurarea finanțării pentru dezvoltarea acestei infrastructuri în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE). Acest lucru vine în sprijinul construirii de noi SSTPA-uri, dar și al modernizării zonelor de parcare existente care nu dispun de infrastructura de securitate și de servicii necesare. În cursul ultimei cereri de propuneri din 2019 din cadrul MIE privind infrastructura sigură și securizată, 11 proiecte au primit finanțare pentru construirea a 41 de SSTPA-uri suplimentare în UE în cadrul rețelei transeuropene de transport. MIE va continua să sprijine construirea de SSTPA-uri în perioada 2021-2023. "

