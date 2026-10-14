AFFR și FPFR prezintă agenda Conferinței internaționale Farma Conect, Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate

• O sesiune de deschidere, o sesiune internațională și 3 paneluri de discuție, alături de decidenți, experți, organizații și companii din domeniul farmaceutic, în 20 octombrie, la București
• Peste 30 de vorbitori, dintre care 6 internaționali, vor aborda temele care redefinesc viitorul farmaciei comunitare din România și contribuie la un sistem de sănătate eficient și sustenabil
• Un forum internațional dedicat dezbaterii soluțiilor pentru valorificarea farmaciei și farmaciștilor în cadrul reformelor de sănătate publică, organizat sub patronajul Colegiului Farmaciștilor din România și cu participarea Federației Farmaceutice Internaționale (FIP)
București, 14 octombrie 2026 – Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) și Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR) anunță agenda finală a Conferinței internaționale Farma Conect – Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate, sub patronajul Colegiului Farmaciștilor din România, în data de 20 octombrie 2026, la Grand Hotel Bucharest.
Farma Conect este un forum internațional dedicat dezbaterii soluțiilor pentru valorificarea farmaciei și farmaciștilor în cadrul reformelor de sănătate publică, în scopul creșterii accesului pacienților la servicii esențiale, la prevenție, educare și informare – cea mai eficientă pârghie pentru reducerea costurilor și creșterea sustenabilității sistemului de sănătate.
În sesiunea de deschidere vor lua cuvântul Bogdan Chiriac, președintele AFFR și FPFR, Luís Lourenço, vicepreședinte al Federației Farmaceutice Internaționale (FIP), deputatul Alexandru Rogobete, membru al Comisiei pentru sănătate și familie, și Paul Aparaschivei, director executiv al Confederației Patronale Concordia. Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, și Paul Sinclair, președintele FIP, vor transmite mesaje video către participanți.
Sesiunea internațională „Modele europene și bune practici în dezvoltarea profesiei și a serviciilor farmaceutice” va prezenta experiența unor modele europene de succes privind implicarea farmaciei în politicile de sănătate publică, precum și dezvoltarea profesiei și a serviciilor farmaceutică:
➢ Cum contribuie farmaciile din Portugalia la sisteme de sănătate mai sustenabile și mai reziliente care reduc costurile statului cu sănătateaADRESA: Str. Barbu Văcărescu nr. 164 A, Et. 2, Intrare B, Corp C3 (Hotel Caro), Sector 2, București www.asociatiafarmaciilor.ro RELAȚII MEDIA: [email protected] +40723250666
➢ Cum au devenit farmaciile din Italia primul punct de contact pentru prevenție, screening și sprijinul pacienților cronici
➢ De ce farmaciștii din Ungaria și din Europa preiau tot mai multe responsabilități clinice, inclusiv dreptul de prescriere a rețetelor
➢ Ce modele de succes recomandă FIP pentru practica farmaceutică avansată
➢ Ce înseamnă să fii farmacist în România și în Franța, din experiența directă a unui farmacist.
Speakeri în sesiunea internațională: Luís Lourenço, Vicepreședinte pentru Practică (Aspecte Operaționale), Federația Farmaceutică Internațională (FIP), Manuel Talhinas, Director pentru Politici Publice și Afaceri Instituționale, Asociația Națională a Farmaciilor (ANF), Portugalia, Filipe Ramalho, Farmacist, Membru al Asociației Naționale a Farmaciilor (ANF), Portugalia, Erminia Pietrobono, Ofițer de Politici Publice, Federfarma, Italia, Janos Elek, Farmacist și Co-fondator Wertis Group, Ungaria, Andreea Lazăr, Farmacist Adjunct, Pharmacie Val d'Europe, Serris, Franța.
În continuare, Farma Conect va prezenta 3 paneluri interactive moderate de Mihaela Tănase, Expert în Politici de Sănătate, pe teme relevante pentru sectorul farmaceutic:
Panelul I – Farmacia și serviciile farmaceutice. Farmaciile comunitare – infrastructură de sănătate publică de proximitate.
Printre vorbitori, se numără Alexandru Rogobete, Deputat, membru al Comisiei pentru sănătate și familie, Camera Deputaților, Răzvan Prisada, Președinte, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), Daciana Toma, Vicepreședinte, Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF), Radu Gănescu, Președinte, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), Adriana Iliescu, Medic epidemiolog, Asociația Caravana cu Medici (CCM), Paul Marc, Președinte, Federația Tinerilor din Cluj (FTC), Diana Copae, Vicepreședinte, AFFR / FPFR.
Temele de dezbatere vor aborda soluțiile pentru extinderea accesului populației la servicii farmaceutice, rolul farmaciei în vaccinare și prevenție, contribuția farmacistului la promovarea sănătății și la managementul bolilor cronice, colaborarea dintre farmaciști și ceilalți profesioniști din domeniul sănătății, precum și finanțarea și decontarea serviciilor farmaceutice.
Panelul II – Profesia
Farmacistul – resursă nevalorificată în prevenție și managementul pacienților
Vorbitorii confirmați ai acestui panel: Alexandru Rafila, Președinte, Comisia pentru Sănătate și Familie, Camera Deputaților, Carmen Orban, Preşedintele Subcomisiei pentru populație și dezvoltare a Senatului României, membru al Comisiei pentru sănătate, Dumitru Lupuliasa, Președinte, Colegiul Farmaciștilor din România, Cătălina Poiană, Președinte, Colegiul Medicilor din România (CMR), Dr. Alice Munteanu, Medic primar Cardiologie, medic primar medicină internă, Șef Centrul de Boli Cardiovasculare – Spitalul Universitar de Urgență MilitarADRESA: Str. Barbu Văcărescu nr. 164 A, Et. 2, Intrare B, Corp C3 (Hotel Caro), Sector 2, București www.asociatiafarmaciilor.ro RELAȚII MEDIA: [email protected] +40723250666 Central „Dr. Carol Davila”, Doina Drăgănescu, Decan, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Laura Palade, Farmacist specialist, Vicepreședinte, AFFR / FPFR.
Panelul va aborda provocările actuale ale profesiei de farmacist și factorii care influențează atractivitatea acesteia, perspectivele de dezvoltare profesională, rolul farmacistului în prevenție, consiliere și educație pentru sănătate, extinderea serviciilor farmaceutice, colaborarea medic-farmacist în beneficiul pacientului, adaptarea curriculumului de formare la nevoile actuale ale sistemului de sănătate și la evoluția profesiei, dezvoltarea competențelor profesionale, precum și valorificarea modelelor de bune practici europene.
Panelul III – Mediul de afaceri
Farmaciile – infrastructură economică critică în sănătate: rolul farmaciilor în reducerea costurilor publice
Vom avea alături oficiali și reprezentanți ai companiilor farmaceutice: Larisa Mezinu-Bălan, Vicepreședinte, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Iulian Trandafir, VP - Director General Regional CEE, Cencora / Alliance Healthcare România, Iulian Lolea, Economist Șef, Confederația Patronală Concordia, Mihai Fugarevici, Director General, STADA România, Mădălina Ganea, Medical Director & Scientific Affairs Lead, Type Nature, Răzvan Munteanu, Vicepreședinte, AFFR / FPFR și Bogdan Chiriac, Președinte, AFFR / FPFR.
Teme de dezbatere: Farmaciile ca infrastructură economică strategică, impactul fiscalității asupra sustenabilității sectorului, investițiile în prevenție și beneficiile economice pentru sistemul de sănătate, remunerarea finanțarea dezvoltării serviciilor farmaceutice, oportunități de finanțare prin programe europene.
Organizată în parteneriat media cu Antena 3 CNN, Farma Conect și-a propus să genereze idei și acțiuni concrete, care vor contribui la:
• Integrarea farmaciștilor și farmaciilor în politicile de sănătate publică
• Îmbunătățirea percepției publice și creșterea atractivității față de profesia de farmacist, pe fondul deficitului de personal. Alinierea curriculei academice la evoluția în dinamică a profesiei de farmacist.
• Creșterea ratei de vaccinare la nivel național și îmbunătățirea accesului populației la serviciile de vaccinare, prin extinderea și diversificarea acestora în farmaciile comunitare și instituirea unor mecanisme adecvate de decontare, care să asigure sustenabilitatea acestora
• Scăderea costurilor statului cu bolile prevenibile prin integrarea activă a farmaciei în strategia națională de prevenție și de management al bolilor cronice
• Reducerea impactului deficitului de medicamente asupra pacienților și a sectorului farmaceutic
• Asigurarea sustenabilității sectorului farmaceutic din România prin politici publice coerente, stabilitate fiscală și legislativă și un cadru de reglementare predictibil, care să permită planificarea investițiilor și dezvoltarea pe termen lung a farmaciilor comunitareADRESA: Str. Barbu Văcărescu nr. 164 A, Et. 2, Intrare B, Corp C3 (Hotel Caro), Sector 2, București www.asociatiafarmaciilor.ro RELAȚII MEDIA: [email protected] +40723250666
AFFR și FPFR mulțumesc companiilor care susțin Conferința internațională Farma Conect și dialogul profesionist despre viitorul farmaciei comunitare:
Parteneri Platinum – MagnaPharm; Lara Farm; Cencora / Alliance Healthcare România
Parteneri Gold – Haleon; type:nature
Parteneri Silver – Terapia - SUN PHARMA; STADA România; Farmaciile Pharmaplus; Origin Pharma Distribution
Parteneri Bronze – Napofarm; Farmacia Convalaria; Pro Sana; Remedium Farm; Oportun Natura
Parteneri Co-organizatori – Farmaciile Miruna; Lara Farm; Farmaciile Minifarm; Farmaciile Myosotis; Professional Farmaline.
Pentru mai multe detalii, vizitați pagina Farma Conect – https://shorturl.at/lRtJq.
Despre AFFR / FPFR
Înființată în februarie 2023, Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) este membru al Federației Farmaceutice Internaționale (FIP), cu misiunea asumată de a susține activ profesia de farmacist și de a lucra în beneficiul pacienților, prin dezvoltarea de servicii farmaceutice adaptate nevoilor lor.
Constituită în iulie 2025, Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR) este vocea antreprenoriatului românesc din farmacie, membră a Confederației Patronale Concordia și parte activă în dialogul social cu factorii de decizie.
Împreună, cele două entități reprezintă 66 de societăți farmaceutice, care operează peste 1.150 de farmacii la nivel național, dintre care 33% se află în mediul rural. Acestea cumulează o cifră de afaceri de circa 1,3 miliarde de euro și un număr total de 6.500 de angajați, dintre care peste 80% sunt farmaciști și asistenți de farmacie.
www.asociatiafarmaciilor.ro / www.federatiafarmaciilor.ro