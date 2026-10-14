Antena 3 CNN › Conferinţe › AFFR și FPFR prezintă agenda Conferinței internaționale Farma Conect, Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate AFFR și FPFR prezintă agenda Conferinței internaționale Farma Conect, Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate

AFFR și FPFR prezintă agenda Conferinței internaționale Farma Conect, Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate

Farma Conect 2026 reunește, pe 20 octombrie, la București, peste 30 de vorbitori din România și din străinătate pentru a dezbate viitorul farmaciilor comunitare, rolul farmaciștilor în prevenție și soluțiile pentru un sistem de sănătate sustenabil.