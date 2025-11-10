Alexandru Nazare explică mizele renegocierii PNRR și ale armonizării fiscale

România așteaptă în acest final de săptămână aprobarea noului PNRR. Foto: Antena 3 CNN

Viitorul economic al României, în noul context european, depinde de modul în care politicile fiscale interne pot fi armonizate cu directivele europene și cu obiectivele de competitivitate. Antena 3 CNN și revista economică Income Magazine organizează astăzi Conferința Națională Income Magazine Corporate „România – între normativele europene și echilibrul bugetar“, eveniment care reunește autorități, economiști, experți și reprezentanți ai mediului de afaceri. Dezbaterile vizează teme esențiale: readucerea producției strategice în țară, finanțarea industriei viitorului și modelele europene de succes care pot fi replicate rapid în economia românească.

În contextul tensionat al negocierilor europene, România așteaptă în acest final de săptămână aprobarea noului PNRR, renegociat în ultima perioadă, precum și prima evaluare macroeconomică, două momente-cheie care ar putea elimina riscul suspendării fondurilor europene.

„Da, și se va transpune practic, prin poziția Comisiei legată de procedura pornită în Parlament. Ca atare, sperăm ca această procedură, după această evaluare, să nu mai continue, dat fiind că România a făcut suficienți pași pentru a regla problemele”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Un alt subiect major îl reprezintă armonizarea fiscală la nivel european, un proces în care România trebuie să își găsească locul, în pofida constrângerilor generate de procedura de deficit excesiv. Se discută intens dacă țara noastră mai are marjă reală de negociere sau dacă va trebui să accepte reguli impuse, urmând ca ulterior să compenseze intern efectele asupra mediului economic și bugetului de stat.

„România trebuie să negocieze. E adevărat că, în mod cert, capacitatea noastră, din cauza procedurii de deficit excesiv, nu e la fel de mare, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să anticipăm, nu trebuie să identificăm coaliții de state care gândesc la fel ca noi, care au aceleași obiective și care vor același lucru ca și noi, și acest lucru îl vom face”, a subliniat Nazare.

El a explicat că discuțiile purtate în ultimele ECOFIN-uri sunt orientate tocmai spre formarea acestor alianțe: „Sunt în discuții cu mulți dintre miniștrii de finanțe cu care am avut în ultimele trei-patru ECOFIN-uri exact aceste discuții de reglaj, pentru a găsi echilibru pe fiecare măsură în parte și a crea alianțele de care avem nevoie pentru anumite puncte. Acest lucru trebuie să îl facem indiferent de situația în care ne aflăm. Chiar dacă e o situație complicată, va trebui să creăm aceste alianțe.”

O altă întrebare esențială privește capacitatea României de a-și respecta ținta de deficit sau dacă strategia actuală nu face decât să câștige timp în relația cu instituțiile europene și agențiile de rating.

„În mod realist, strategia pe care am prezentat-o este o strategie în doi pași. Prezervarea investițiilor în acest an, o ancoră de stabilitate, fundația pe care trebuie să construim este creată prin măsurile luate până acum, după care consolidarea în 2026, adică revenirea de la 8,4%, unde suntem, spre 6%, prin construcția unui nou buget în acest sfârșit de an”, a concluzionat Nazare.

Declarațiile lui Alexandru Nazare conturează un tablou complex, în care România încearcă să își protejeze interesele economice într-un moment crucial al procesului de armonizare fiscală europeană, în timp ce urmărește să păstreze investițiile, accesul la fondurile europene și stabilitatea bugetară.