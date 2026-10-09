Astra Vagoane se pregătește să livreze 20 de tramvaie la Ploiești și vizează o nouă licitație la București

Investițiile în transportul electric au schimbat modul în care oamenii se deplasează în marile orașe din România. Foto: Astra Vagoane / FB

Cum reducem poluarea din trafic, ce surse de energie folosim și cum ne ajută tehnologia să ne deplasăm mai ușor prin oraș? Sunt întrebări aflate în prim-plan de Vinerea Verde, la cel mai mare eveniment auto din România, organizat la Romexpo până pe 11 octombrie.

Conferințele organizate de Salonul Auto București & Accesorii în parteneriat cu Antena 3 CNN au devenit un reper al evenimentului. Pe lângă standurile marilor producători, organizatorii pun accent pe sustenabilitate și inovație, inclusiv pe soluțiile de transport public care pot contribui la reducerea poluării și la îmbunătățirea mobilității urbane.

Tramvaiele moderne sunt una dintre aceste soluții. Potrivit lui Marian-Mihail Călin, directorul general al Astra Vagoane, investițiile în transportul electric au schimbat modul în care oamenii se deplasează în marile orașe din România. Confortul și siguranța oferite de noile vehicule îi pot încuraja pe călători să renunțe la mașina personală.

Compania se pregătește să livreze 20 de tramvaie pentru municipiul Ploiești, după ce a câștigat licitația, și intenționează să participe și la procedura pe care Primăria Capitalei urmează să o lanseze pentru alte 79 de tramvaie.

„O societate care a parcurs procesul de omologare pentru o gamă de tramvaie, finalizat în 2012, și care, de atunci, a furnizat sute de tramvaie marilor orașe din România își dorește, evident, să continue acest business și să identifice noi piețe și oportunități.

În toată această perioadă, am implementat tehnologii noi și ne-am dezvoltat propria companie care realizează sistemul de propulsie al tramvaielor. Ne dorim să continuăm în aceeași direcție, pentru că am perfecționat acest produs în cei 14 ani.

În acest context, ne pregătim pentru un nou proiect, care presupune furnizarea a 20 de tramvaie pentru municipiul Ploiești. Suntem foarte aproape de semnarea contractului, după ce am câștigat licitația.

De asemenea, vom participa și la licitația pe care Primăria Municipiului București o va lansa în scurt timp pentru alte 79 de tramvaie, dintre care 16 vor fi destinate zonei Prelungirea Ghencea”, a declarat Marian-Mihail Călin, directorul general al Astra Vagoane.

Modernizarea transportului electric presupune însă și reabilitarea infrastructurii. În București, lucrările la liniile de tramvai sunt în desfășurare, iar starea căii de rulare a devenit o problemă importantă pentru exploatarea vehiculelor moderne, în special a celor cu podea complet coborâtă.

„Este remarcabil ceea ce se întâmplă în privința reabilitării căii de rulare pentru tramvaie. Ați văzut cu toții că Bucureștiul este un întreg șantier. Ce ne transmite acest lucru? Faptul că au fost deschise atât de multe șantiere pentru liniile de tramvai arată că nu se mai putea continua în condițiile de până acum. Calea de rulare era într-o stare foarte proastă și aproape incompatibilă cu tramvaiele de tip nou, cu podea complet coborâtă”, a explicat reprezentantul Astra Vagoane.