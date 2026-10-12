Au construit roboți și au găsit soluții pentru traficul rutier. Ideile tinerilor, prezentate la Smart Urban Mobility

Elevii și studenții și-au prezentat proiectele în cadrul Zilei Roboticii și a Noilor Tehnologii, organizată la Smart Urban Mobility. Foto: Antena 3 CNN

Cum va arăta mobilitatea viitorului și ce soluții pregătesc tinerii pentru transportul de mâine? Șase echipe de elevi și studenți au venit cu roboți, sisteme inteligente și proiecte inovatoare, dezvoltate prin multă muncă, pasiune și creativitate. La Smart Urban Mobility, tinerii au demonstrat că ideile îndrăznețe și tehnologia pot schimba felul în care ne deplasăm și ne raportăm la orașele în care trăim. Proiectele lor arată că viitorul mobilității se construiește încă de pe băncile școlii și ale facultății.

Roboți construiți de la zero, soluții inteligente pentru probleme reale și luni de muncă după orele de curs. Elevii și studenții și-au prezentat proiectele în cadrul Zilei Roboticii și a Noilor Tehnologii, organizată la Smart Urban Mobility.

Printre participanți s-a numărat și echipa TehnoZ, înscrisă în competiția FIRST Tech Challenge, una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică dedicate liceenilor. Participanții trebuie să proiecteze, să construiască și să programeze roboți capabili să îndeplinească probe complexe.

Dincolo de competiție, robotica este și o formă de învățare practică. Prin metoda STEM, elevii îmbină știința, tehnologia, ingineria și matematica și transformă noțiunile învățate la clasă în mecanisme funcționale.

Performanța echipelor românești a trecut și granițele țării. La aceeași competiție, România a fost reprezentată de opt echipe, printre care și Gamma, formată din 15 elevi ai Colegiului Național „Sfântul Sava” din București.

În spatele rezultatelor se află ore întregi de muncă, adesea după terminarea cursurilor și până târziu în noapte.

„Muncim aproape în fiecare zi după școală, rămânem până la ore târzii ale nopții”, povestește unul dintre elevi.

Însă proiectele tinerilor depășesc limitele competițiilor. Elevii dezvoltă și soluții tehnologice menite să răspundă unor nevoi reale și să rezolve probleme concrete, inclusiv în domeniul transportului rutier.

Un exemplu este un sistem automat de bariere, conceput pentru drumurile naționale unde traficul este restricționat pe o singură bandă. Soluția ar putea contribui la gestionarea mai eficientă a circulației în astfel de zone.

„Avem o barieră concepută pentru drumurile publice din România, în special pentru drumurile naționale, în zonele în care traficul este restrâns la o singură bandă. Sunt două bariere, două posturi conectate între ele prin radio, care determină automat, cu ajutorul unei camere, cât timp trebuie să stea închise sau deschise”, explică unul dintre elevi, prezentând proiectul.

Pentru acești elevi și studenți, mobilitatea viitorului nu este doar o idee, ci o provocare la care lucrează deja, pas cu pas, de la proiectarea și construcția roboților până la programarea sistemelor inteligente.

Timp de șase zile, Smart Urban Mobility, eveniment organizat de Antena 3 CNN în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii, a reunit la București expoziții, conferințe și workshopuri dedicate celor mai noi inovații din industria auto și soluțiilor pentru mobilitatea urbană.