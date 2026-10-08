Autobuze electrice și energie solară în Capitală. Cum se schimbă transportul în zona București-Ilfov

Cele mai noi tehnologii sunt prezentate la Smart Urban Mobility, evenimentul dedicat mobilității urbane din cadrul Salonului Auto București. Foto: Antena 3 CNN

Aplicațiile și soluțiile smart city transformă modul în care ne deplasăm și interacționăm în oraș. Cele mai noi tehnologii sunt prezentate la Smart Urban Mobility, evenimentul dedicat mobilității urbane din cadrul Salonului Auto București, organizat de Antena 3 CNN la Romexpo.

Transportul public electric se dezvoltă rapid în zona București-Ilfov. Eco Trans a pornit cu 27 de angajați și și-a extins treptat activitatea, iar din 2024 operează și cu autobuze electrice.

„Am plecat cu 27 de angajați și am crescut an de an. Ca volum, ca număr de kilometri, am dezvoltat mult mai bine în anul 2024, pentru că atunci am început să rulăm cu autobuzele electrice, lotul numărul 1 de autobuze”, a declarat Ioan Manolache, director general Eco Trans.

În prezent, compania operează șapte linii și asigură transportul pentru zona de nord și nord-vest a Bucureștiului. Potrivit directorului general, numărul anual de călători transportați depășește 3 milioane.

Flota numără 70 de autobuze, dintre care 56 sunt electrice, iar compania dispune de 44 de stații de încărcare și panouri solare. Autobaza este, potrivit reprezentantului companiei, singura de acest tip 100% electrică.

Sistemul de încărcare a fost gândit astfel încât autobuzele să poată fi alimentate în perioadele de așteptare dintre curse.

„S-a căutat eficiența și atunci s-a poziționat în capătul celor trei linii pe care le deservim, asta înseamnă că, în timpii dintre semicur­se, în timpii de așteptare, autobuzele sunt încărcate, ceea ce înseamnă că încărcăm pe timpul zilei cu ajutorul panourilor. Asta înseamnă costuri reduse și o autonomie mare a bateriei”, a explicat Ioan Manolache.

În 2026, în flotă au intrat și autobuze de 10 metri, cu două uși, care circulă deja pe trasee ce leagă localități din Ilfov de nordul Capitalei.

„Autobuzele de 10 metri, în două uși, sunt recepționate în 2026, deci, practic, sunt proaspete în flota noastră. Acestea au ajuns deja să meargă și către București. Merg dinspre Chitila către un centru comercial mult frecventat din nordul Capitalei”, a spus directorul Eco Trans.

Pentru operarea unei flote electrice este nevoie și de monitorizarea permanentă a procesului de încărcare și a vehiculelor.

„Avem personal pentru încărcare. Asta înseamnă că ele sunt monitorizate, urmărite în permanență. E o grijă și trebuie să fim atenți asupra acestui aspect”, a precizat Ioan Manolache.

Dezvoltarea transportului public este făcută și în funcție de nevoile călătorilor, iar compania transmite propuneri către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI).

„Noi suntem atenți la nevoile călătorilor, la nevoile cetățenilor. În permanență constatăm lucruri pe care dorim să le îmbunătățim și atunci venim cu propuneri către Asociația de Dezvoltare a Transportului Public, ADI TPBI, oameni care au fost tot timpul alături de noi și care, desigur, au înțeles nevoile, au făcut analize și, zi de zi, îmbunătățim conexiunile”, a explicat directorul Eco Trans.

Un exemplu este legătura cu nodul multimodal de la Străulești, unde ajung două dintre liniile companiei.

„Faptul că ajungem cu două dintre linii la multimodalul de la Străulești este un lucru fantastic. Linia Buftea–Străulești și Chitila–Străulești”, a concluzionat Ioan Manolache.