Brașovul, exemplu de responsabilitate în fața dezastrelor naturale, cu cele mai multe locuințe asigurate

Românii sunt mai interesați de asigurările de locuință față de alte tipuri de asigurări. Foto: Getty Images

Valurile de inundații și seria de cutremure înregistrate recent în localități care nu figurau până acum pe harta zonelor active seismic scot în evidență importanța asigurărilor de locuință, mai ales în fața unor dezastre care ne surprind din ce în ce mai des. În acest context, Antena 3 CNN și Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) continuă campania de informare „Acasă, în siguranță” la Brașov — un oraș exemplu de responsabilitate, cu un procent semnificativ de proprietăți asigurate.

Evenimentul reunește autorități locale și centrale, reprezentanți ai asociațiilor de proprietari și ai companiilor de asigurări, într-o conferință care își propune să devină o platformă de dialog esențială pentru conturarea viitorului siguranței imobiliare.

Alexandru Ciuncan, Președinte și Director General al UNSAR, a prezentat date relevante dintr-un recent studiu sociologic realizat împreună cu IRES:

„În cercetări sociologice cu cei de la IRES și uitați barometrul, UNSAR-IRES, care sondează opinia publică chiar la începutul lunii mai, primele 2 săptămâni ale lunii mai din acest an, ne arată că asigurările de locuințe nu numai că sunt în continuare pe primul loc în topul interesului românilor — mai pe românește, românii sunt cei mai interesați de asigurările de locuință față de alte tipuri de asigurări — deci nu numai că acestea continuă să fie pe primul loc, dar vedem o creștere de opt puncte procentuale față de anul trecut.”

El a adăugat: „Din ce în ce mai mulți oameni sunt interesați. Sigur, vorbim de fenomene meteo extreme, dar cred că vorbim și de zona asta de informare. E bine că se vorbește public despre soluțiile pe care România le are.”

Pe de altă parte, primarul Municipiului Brașov, George Scripcaru, a explicat în cadrul conferinței modul în care autoritățile locale au reușit să determine creșterea gradului de asigurare în oraș:

„Da. Am avut un procent bun în ultimul meu mandat. Dar nu am făcut lucrul acesta forțat sau cu amenințare. Am transmis la cetățeni o adresă, o înștiințare prin care le-am spus că este un lucru necesar. Am mai îndulcit un pic textul ca să înțeleagă că ar fi și cam obligatoriu și o mare parte dintre ei cred că au înțeles mai mult ultima componentă și au făcut acest lucru.”

Acum, edilul propune inclusiv o modificare legislativă:

„Cred că ar trebui să gândim aici un mecanism, din punct de vedere normativ, din punct legislativ, ca atunci când obții o autorizație de construcție pentru o locuință, obligatoriu să ai o asigurare. Sau pentru alte asemenea construcții, sau cele care sunt, să zic, vechi, am trece de bariera asta în care se spunea: lasă, că nu ni se întâmplă. Noi suntem cumva feriți.”

Campania continuă să atragă atenția asupra necesității de a transforma asigurarea locuinței din opțiune într-un act de responsabilitate cotidiană, într-un climat tot mai vulnerabil la riscuri naturale și nu numai.