4 minute de citit Publicat la 11:54 15 Oct 2026 Modificat la 11:54 15 Oct 2026

Conferința internațională Farma Conect reunește decidenți, specialiști și reprezentanți ai industriei farmaceutice pentru a dezbate rolul farmaciilor în prevenție, accesul la servicii medicale și dezvoltarea unui sistem de sănătate sustenabil.

Conferința internațională „Farma Conect. Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate”, organizată marți, 20 octombrie 2026, începând cu ora 10:00, la Grand Hotel Bucharest — Sala Ronda Ballroom de Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) și Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR), sub patronajul Colegiului Farmaciștilor din România, și în parteneriat media cu Antena 3 CNN, va reuni decidenți, profesioniști din sănătate, reprezentanți ai industriei farmaceutice și ai organizațiilor naționale și internaționale de profil.

În continuarea demersurilor inițiate prin sesiunea specială „Farmacia, partener strategic în prevenție. Accesibilitate și siguranță pentru sănătatea pacientului”, organizată în parteneriat cu Parlamentul European la Bruxelles în octombrie 2025, conferința internațională de la București își propune să susțină dialogul privind valorificarea contribuției farmaciei și farmacistului la dezvoltarea unui sistem de sănătate mai eficient și mai sustenabil.

Farmacia comunitară este o infrastructură esențială de sănătate publică, iar farmacistul este unul dintre cei mai accesibili specialiști pentru populație. Evenimentul Farma Conect va fi o platformă de dialog dedicată dezbaterii soluțiilor de modernizare a sistemului de sănătate, pornind de la modelele prezentate de invitații internaționali ai conferinței, care demonstrează că integrarea serviciilor farmaceutice în strategiile naționale de sănătate și extinderea rolului farmacistului în prevenție și managementul bolilor cronice asigură populației un acces mai bun la servicii esențiale și contribuie semnificativ la eficientizarea costurilor în sistemul de sănătate.

Farmacia comunitară se află într-un proces amplu de transformare, marcat de deficit de personal, discontinuități în aprovizionarea cu medicamente, presiuni economice și de reglementare. Crearea unui mediu de afaceri predictibil și sustenabil pentru sectorul farmaceutic este o condiție esențială pentru ca farmaciștii să poată contribui, alături de ceilalți profesioniști din sistem, la îmbunătățirea stării de sănătate a populației.

Agenda evenimentului

09:00 – 10:00 Înregistrarea participanților / welcome coffee

10:00 – 10:30 Sesiunea de deschidere

Dr. Alexandru Rogobete, Membru, Comisia pentru Sănătate și Familie, Camera Deputaților

Victor Negrescu, Vicepreședinte, Parlamentul European, Membru în comisiile SANT, BUDG și JURI

Paul Sinclair, Președinte, Federația Farmaceutică Internațională (FIP)

Luís Lourenço, Vicepreședinte pentru Practică (Aspecte Operaționale), Federația Farmaceutică Internațională (FIP)

Paul Aparaschivei, Director Executiv, Confederația Patronală Concordia

Bogdan Chiriac, Președinte, Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) / Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR)

10:30 – 11:30 Sesiune internațională

Modele europene și bune practici în dezvoltarea profesiei și a serviciilor farmaceutice

Luís Lourenço, Vicepreședinte pentru Practică (Aspecte Operaționale), Federația Farmaceutică Internațională (FIP)

Manuel Talhinas, Director pentru Politici Publice și Afaceri Instituționale, Asociația Națională a Farmaciilor (ANF), Portugalia

Filipe Ramalho, Farmacist, Membru al Asociației Naționale a Farmaciilor (ANF), Portugalia

Erminia Pietrobono, Ofițer de Politici Publice, Federfarma, Italia

Janos Elek, Farmacist și Co-fondator Wertis Group, Ungaria

Andreea Lazăr, Farmacist Adjunct, Pharmacie Val d'Europe, Serris, Franța

11:30 – 11:45 Coffee break / Pauză de cafea

11:45 – 12:45 Panelul I – Farmacia și serviciile farmaceutice

Farmaciile comunitare – infrastructură de sănătate publică de proximitate

Dr. Alexandru Rogobete, Membru, Comisia pentru Sănătate și Familie, Camera Deputaților

Dr. Răzvan Prisada, Președinte, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR)

Dr. Daciana Toma, Vicepreședinte, Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF

Radu Gănescu, Președinte, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC)

Dr. Adriana Iliescu, Medic epidemiolog, Asociația Caravana cu Medici (CCM)

Paul Marc, Președinte, Federația Tinerilor din Cluj (FTC)

Farm. Diana Copae, Vicepreședinte, Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) / Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR)

Teme de dezbatere:

· Accesul populației la servicii farmaceutice

· Vaccinarea și serviciile preventive în farmacie

· Managementul bolilor cronice

· Integrarea farmaciei în traseul pacientului

· Finanțarea și decontarea serviciilor farmaceutice

12:45 – 13:00 Coffee break / Pauză de cafea

13:00 – 14:00 Panelul II – Profesia

Farmacistul – resursă nevalorificată în prevenție și managementul pacienților

Prof.Univ.Dr. Alexandru Rafila, Președinte, Comisia pentru Sănătate și Familie, Camera Deputaților

Prof.Univ.Dr. Carmen Orban, Preşedintele Subcomisiei pentru populație și dezvoltare a Senatului României, membru al Comisiei pentru sănătate, Senatul României

Prof.Univ.Dr. Dumitru Lupuliasa, Președinte, Colegiul Farmaciștilor din România

Prof.Univ.Dr. Cătălina Poiană, Președinte, Colegiul Medicilor din România (CMR)

Conf.Col.Dr. Alice Munteanu, Medic primar Cardiologie, medic primar medicină internă, doctor în medicină, Șef Centrul de Boli Cardiovasculare – Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”

Prof.Univ.Dr. Doina Drăgănescu, Decan, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

Dr. Farm. Laura Palade, Vicepreședinte, Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) / Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR)

Teme de dezbatere:

· Rolul farmacistului în prevenție, consiliere și educație pentru sănătate

· Provocările profesiei de farmacist

· Extinderea serviciilor farmaceutice

· Colaborarea medic-farmacist în beneficiul pacientului

· Dezvoltarea competențelor profesionale și adaptarea la nevoile sistemului de sănătate

· Exemple de bune practici europene

14:00 – 14:15 Coffee break / Pauză de cafea

14:15 – 15:15 Panelul III – Mediul de afaceri

Farmaciile – infrastructură economică critică în sănătate: rolul farmaciilor în reducerea costurilor publice

Reprezentant Ministerul Finanțelor – TBC

Larisa Mezinu-Bălan, Vicepreședinte, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Iulian Trandafir, Vicepreședinte - Director General Regional CEE, Cencora / Alliance Healthcare România

Iulian Lolea, Economist Șef, Confederația Patronală Concordia

Mihai Fugarevici, Director General, STADA România

Mădălina Ganea, Medical Director & Scientific Affairs Lead, Type Nature

Răzvan Munteanu, Vicepreședinte, Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) / Federația Patronală a Farmaciilor din România (FPFR)

Teme de dezbatere:

· Farmaciile ca infrastructură economică strategică

· Impactul fiscalității asupra sustenabilității sectorului

· Investițiile în prevenție și beneficiile economice pentru sistemul de sănătate

· Finanțarea dezvoltării serviciilor farmaceutice

· Oportunități de finanțare prin programe europene

15:15 – 15:30 Sesiune de Q&A

15:30 – 15:45

Închiderea conferinței - Concluzii și recomandări

· Prezentarea principalelor concluzii ale panelurilor

· Recomandări pentru dezvoltarea profesiei și a serviciilor farmaceutice în România

· Perspective de colaborare între autorități, profesioniști din sănătate și mediul de afaceri

16:00 Lunch & networking

Antena 3 CNN este partener media al conferinței internațională „Farma Conect. Farmacia și farmacistul, parteneri strategici în sănătate”. Conferința va fi moderată de Mihaela Tănase, Expert în Politici de Sănătate și Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

Transmisia live a evenimentului va începe la 10:00, marți, 20 octombrie, pe antena3.ro, jurnalul.ro, și pe paginile de Facebook ale Antena 3 CNN și Jurnalul iar postul de televiziune Antena 3 CNN va prelua live tronsoane din dezbatere.

Participarea la eveniment se face pe bază de invitație, în limita locurilor disponibile. Pentru detalii și înscriere, vizitați: https://asociatiafarmaciilor.ro/portfolio-items/conferinta-farma-conect/.