2 minute de citit Publicat la 14:26 10 Noi 2025 Modificat la 14:26 10 Noi 2025

Antena 3 și Income Magazine organizează astăzi Conferința Națională Income Magazine Corporate „România – între normativele europene și echilibrul bugetar“. Foto: Getty Images

Viitorul economic al României în noul context european poate fi modelat prin armonizarea politicilor fiscale cu directivele europene și obiectivele de competitivitate. În acest cadru, Antena 3 și revista economică Income Magazine organizează astăzi Conferința Națională Income Magazine Corporate „România – între normativele europene și echilibrul bugetar“, un eveniment care reunește autorități, economiști, experți și reprezentanți ai mediului de afaceri. Printre temele dezbătute se numără readucerea producției strategice în România, finanțarea viitorului industrial și modelele europene de succes ce pot fi replicate rapid în economia națională.

Înaintea conferinței, analistul economic și realizatorul Antena 3 CNN, Adrian Măniuțiu, a subliniat importanța crucială a discuțiilor de astăzi:

„O întâlnire foarte importantă astăzi, pentru că România este într-o menghină între legislația și normativele europene și obligația de a echilibra bugetul intern. Și sunt două lucruri pe care trebuie să le respectăm. Să nu ne întindem mai mult decât ne e plapuma, și de multe ori o facem, pe de o parte, și pe de altă parte să avem grijă care sunt efectele măsurilor pe care le introducem, pentru că lovim într-un loc și ne trezim că vor crăpa alte lucruri prin alte părți.”

El a adăugat că dezbaterea își propune găsirea unui punct de echilibru:

„Astăzi încercăm să găsim acest echilibru prin dezbatere, prin dialog și să vedem cum putem aborda și implementa în România tentativa europeană de a normaliza și de a egaliza, de a uniformiza legislația fiscală în Europa, pentru că fiecare țară e altfel și atunci e important ca noi să ne păstrăm totuși o anumită independență în abordarea taxărilor, în abordarea impozitării, pentru a putea regla economia și folosind acest instrument.”

Tema provocărilor generate de directivele europene a fost întărită și de jurnalistul Adrian Ursu, care a atras atenția că multe dintre aceste norme pot crea consecințe pe termen lung dacă sunt aplicate fără atenție:

„Vin cu niște norme pe care dacă nu le privești cu atenție atunci când sunt emise și le aplici greșit, s-ar putea să ai efecte pe termen lung. Trebuie să vedem cine decide asta.”

Ursu a explicat și componența amplă a invitaților, menită să ofere o perspectivă completă asupra axei Bruxelles–București:

„Tocmai de aceea, ministrul finanțelor va fi aici, Alexandru Nazare, va fi vicepreședintele Parlamentului European, domnul Victor Negrescu. Vor fi economiști și reprezentanți ai celei mai puternice confederații patronale din România, mediul academic de asemenea, dar și reprezentanți ai Parlamentului României, fie că vorbim de Camera Deputaților, fie că vorbim de Senat. Vom avea în direct de la Bruxelles alți invitați, pentru că fiecare dintre normele și temele acestea, cum spuneam, au legătură pe axa asta, Bruxelles–București, și încercăm să obținem răspunsurile și venim cu ele către cei care ne privesc.”

Evenimentul își propune să aducă claritate și soluții într-o perioadă în care România trebuie să îmbine obligațiile europene cu nevoia de sustenabilitate bugetară și consolidare economică.