Conferința națională RO 3.0 “Energie și sustenabilitate. Consolidare și durabilitate 2026” va avea loc joi 29 ianuarie 2026, de la ora 15:00 la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Clădirea Turn, etaj 2, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.

Antena 3 CNN organizează această conferință dedicată viitorului energetic al României, reunind experți, factori de decizie și reprezentanți ai industriei pentru a discuta despre securitatea energetică, tranziția verde și noile politici europene.

Conferința va aborda teme esențiale precum evoluția prețurilor, echilibrul sistemului energetic în perioade critice, impactul măsurilor guvernamentale, dar și oportunitățile și provocările din Marea Neagră.

Conferința oferă un cadru de dialog orientat spre soluții, despre sustenabilitate, eficiență și rolul României ca jucător regional pe piața energiei.

Subiecte de dezbatere:

Evoluția prețurilor și impactul asupra industriei;

Contractele bilaterale și noile reguli europene;

Măsurile guvernamentale de protejare a consumatorilor – impact asupra sectorului;

Noi provocări la Marea Neagră - beneficii și vulnerabilități;

Securitate energetică și tranziția gaz–hidrogen;

Sistemul energetic național sub valul de frig;

Balanța energetică a României – soluții pentru menținerea echilibrului;

Măsuri compensatorii – beneficii și capcane ascunse;

Exploatarea resurselor din Marea Neagră: provocări de securitate și investiții majore în transport;

România – jucător regional pe piața de energie;

Sustenabilitate și eficiență – obiective 2026;

Noile politici europene – schimbarea contextului regional.

Transmisia live a evenimentului va începe la ora 15:00, joi, 29 ianuarie 2026, pe antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale Antena 3 CNN, IncomeMagazine și Jurnalul iar fragmente ale dezbaterii vor fi preluate live pe postul TV Antena 3 CNN.

Intrarea la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.